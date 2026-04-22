Mort suspecte à Dar Naim: La famille de Fatimata Hamady Ba refuse l’inhumation et exige une nouvelle autopsie

La famille de la jeune Fatimata Hamady Ba, retrouvée morte dans des circonstances troubles dans la moughataa de Dar Naim (wilaya de Nouakchott Nord), dimanche, rejette catégoriquement la thèse d’une overdose relayée sur les réseaux sociaux et appelle à l’ouverture d’une enquête « urgente et transparente ».

Selon ses proches, le corps de la victime présentait des signes évidents de violences, notamment une dent cassée, un bras fracturé et plusieurs égratignures au visage, des éléments jugés incompatibles avec une simple consommation de produits psychotropes.

Le père de la victime, Ba Hamady, a indiqué que sa fille avait quitté le domicile familial vendredi dernier avant de ne plus donner de nouvelles. Le lendemain, la famille a été informée par la police de la découverte du corps dans un entrepôt à l'ancien siège de l'ex-FNT(Fédération Nationale des Transports), sans précisions immédiates sur les circonstances du décès. Il affirme avoir constaté, en voyant le corps, des traces de sang sur le visage ainsi qu’un léger gonflement au niveau de la tête.

La famille s’interroge également sur le comportement d’un individu présenté comme un «ami » de la victime, décrit comme toxicomane, qui avait quitté le pays après les faits avant d'être extradé par la police sénégalaise

Dans un développement notable, des sources proches de l’enquête indiquent qu’un suspect identifié comme Khaled, surnommé « Mamoun », né en 1990 à Tevragh Zeina, est considéré comme le principal mis en cause. Des images de vidéosurveillance de l’appartement où se serait produit l’incident auraient enregistré les faits. Selon ces éléments, il aurait transporté la victime alors qu’elle respirait encore, avant de l’abandonner dans la zone de Dar Naim.

Ce suspect principal esr présumé impliqué dans des faits de viol, marquant une avancée dans une enquête toujours en cours pour établir les circonstances exactes du drame et d’éventuelles complicités.

Une autopsie a été réalisée par une équipe médicale spécialisée à l’hôpital national. Toutefois, cinq jours après les faits, la famille déplore l’absence de communication officielle sur les résultats. Elle affirme en outre ne pas avoir été associée à la procédure, dénonçant le transfert de la dépouille vers un autre service médical sans son autorisation.

Face à ces zones d’ombre, les proches de la victime exigent la réalisation d’une nouvelle autopsie en présence de leurs représentants et maintiennent leur refus de procéder à l’inhumation tant que les causes exactes du décès ne seront pas établies.

Selon des informations préliminaires, la jeune femme mère de trois enfants, s’était rendue à Dar Naim pour assister à un mariage avant d’être retrouvée morte dans un hangar abandonné.

L’affaire suscite une vive émotion à Nouakchott, dans un contexte marqué par des préoccupations croissantes liées à la sécurité, notamment dans les quartiers périphériques de la capitale. La famille appelle enfin les autorités judiciaires et sécuritaires à faire toute la lumière sur cette affaire et à traduire en justice les éventuels responsables.

La Direction Générale de la Sûreté n'a pas encore officiellement communiqué sur cette affaire.