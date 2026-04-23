Sports…Sports…

FIFA Women’s Series 2026 : les Mourabitounes concluent en démonstration (6-0)

La sélection nationale féminine de Mauritanie a conclu en beauté sa participation à la FIFA Women’s Series « Côte d’Ivoire 2026 ». Opposées le jeudi 16 Avril aux Îles Turques-et-Caïques, les Mourabitounes dames ont livré une prestation de haut niveau, s’imposant avec autorité sur le score sans appel de 6 buts à 0. Domination totale, efficacité offensive et rigueur défensive : les protégées du sélectionneur Jordi ont maîtrisé leur sujet de bout en bout, confirmant les progrès observés au fil de la compétition. Cette large victoire vient récompenser le travail collectif et l’engagement du groupe.

Au terme de cette campagne, la Mauritanie affiche un bilan très encourageant avec deux victoires pour une seule défaite. Une dynamique positive qui témoigne de la montée en puissance progressive de l’équipe sur la scène internationale. De bon augure pour la suite, alors que les Mourabitounes dames affichent désormais clairement leurs ambitions : franchir un nouveau palier et continuer à s’affirmer parmi les sélections en progression.

FIFA Women’s Series 2026 : les Mourabitounes féminines s’offrent l’argent

La sélection nationale féminine mauritanienne a marqué les esprits lors de la FIFA Women’s Series « Côte d’Ivoire 2026 », en décrochant une belle médaille d’argent au terme d’un parcours solide et maîtrisé. Portées par une dynamique collective convaincante, les Mourabitounes se sont imposées face au Pakistan, puis aux Îles Turques-et-Caïques, engrangeant ainsi 6 points. Une performance qui leur permet de terminer à la deuxième place, juste derrière le pays-hôte, la Côte d’Ivoire. Au-delà des résultats, c’est l’engagement et la progression du groupe qui retiennent l’attention, confirmant les avancées du football féminin mauritanien sur la scène internationale. Les joueuses ont été honorées lors de la cérémonie de clôture où elles ont reçu leurs médailles en présence de l’ambassadeur de Mauritanie en Côte d’Ivoire, monsieur Mohamed Abdallahi ould Khattra. Une reconnaissance méritée pour un collectif en pleine ascension et porteur de grandes ambitions.

Arbitrage basket-ball : Oumar Sy retenu pour la Coupe du Monde U17 féminine 2026

La scène internationale du basketball comptera un représentant de choix. L’arbitre international mauritanien Oumar Sy a été officiellement sélectionné pour officier lors de la Coupe du Monde féminine U17 2026, prévue du 11 au 19 Juillet à Brno, en République tchèque. L’annonce a été faite par la FIBA qui a dévoilé une liste de vingt-huit arbitres issus des cinq zones continentales. Particulièrement relevée, cette sélection repose sur des critères stricts de performance et d’excellence au plus haut niveau. À noter également la présence de dix arbitres féminines parmi les officiels retenus.

Avant le coup d’envoi de la compétition, les arbitres suivront un programme de préparation intensif de douze semaines, conçu pour optimiser leurs performances. Au menu : analyses vidéo poussées, travail sur la communication, préparation mentale axée sur la lecture du jeu et la gestion du stress, ainsi qu’un suivi physique individualisé encadré par les experts fitness de la FIBA. Cette désignation constitue une reconnaissance majeure pour Oumar Sy et met en lumière la progression de l’arbitrage mauritanien sur la scène internationale.

Arafat célèbre le basket féminin et honore une génération marquante

La moughataa d’Arafat a vibré, les 11 et 12 Avril, au rythme du basket-ball féminin, à l’occasion d’un tournoi organisé par l’Association des anciennes basketteuses, avec le soutien du Comité national olympique et sportif mauritanien, à la Maison des jeunes. Au-delà de la compétition, l’événement s’est voulu un hommage appuyé à la génération 1995–2009, véritable pionnière du basket féminin en Mauritanie. Une manière de saluer un héritage sportif qui continue d’inspirer les nouvelles joueuses. Le tournoi a également mis en avant la place essentielle des femmes dans le sport, tout en portant un message engagé contre les violences basées sur le genre, confirmant le rôle du sport comme levier de sensibilisation sociale. Portée par une participation significative d’équipes et une affluence encourageante du public, la compétition témoigne d’un intérêt croissant pour le basket féminin dans le pays.

La cérémonie de clôture s’est déroulée en présence du secrétaire général adjoint du Comité olympique mauritanien, monsieur Boybou Guig, du conseiller du ministre de l’Autonomisation des jeunes, de l’Emploi, des Sports et du Service civique, monsieur Mohamed Cheïbani Lo, ainsi que du président de la Fédération mauritanienne de basket-ball, monsieur Fall Youssouf, soulignant l’importance institutionnelle accordée à cette initiative. Cette forte mobilisation vient ainsi couronner une édition réussie, porteuse d’espoir pour le développement et la promotion du basket-ball féminin en Mauritanie.

Football : les Mourabitounes U 17 en stage à Nouakchott

La sélection nationale mauritanienne des moins de 17 ans a entamé, le lundi 13 Avril à Nouakchott, un stage de préparation qui s’est poursuivi jusqu’au 17 de ce même mois. Ce rassemblement s’inscrivait dans le cadre d’un programme de travail structuré sur plusieurs semaines, visant à renforcer la cohésion et évaluer les jeunes talents. Sous la houlette du staff technique, les séances d’entraînement se sont déroulées de manière régulière dès le début de semaine, avec un accent particulier sur les aspects tactiques et physiques.

Pour ce stage, un groupe élargi de vingt-quatre joueurs avait été convoqué. Il combinait des éléments déjà suivis par l’encadrement technique et de nouveaux profils repérés lors du championnat national U17, preuve de la volonté de renouvellement et de détection continue. Ce regroupement a constitué une étape importante dans la construction de l’avenir du football mauritanien, avec pour objectif de préparer une génération compétitive et ambitieuse sur la scène continentale.

Coupe du Président : l’ASC SNIM s’impose aux tirs au but et file en quarts

Au terme d’un duel fermé et indécis, l’ASC SNIM a validé sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Président en venant à bout du FC Ksar aux tirs au but (4-2), après un score nul et vierge (0-0) à l’issue du temps réglementaire. Disputée à Nouadhibou le samedi 17 Avril, cette rencontre des huitièmes de finale n’a pas offert de buts, mais a tenu toutes ses promesses en termes d’intensité et d’engagement. Les deux formations se sont neutralisées durant quatre-vingt-dix minutes, se montrant solides défensivement, mais manquant de réalisme dans le dernier geste.

Face à un FC Ksar bien en place, l’ASC SNIM a dû puiser dans ses ressources pour faire la différence lors de la séance fatidique. Plus lucides et efficaces, les joueurs de la SNIM ont transformé quatre de leurs tentatives, contre seulement deux pour leurs adversaires. Cette victoire au bout du suspense permet à l’ASC SNIM de poursuivre son parcours dans la compétition et de rejoindre les quarts de finale. Une qualification méritée pour une équipe qui a su garder son sang-froid dans les moments décisifs.

Coupe du Président : l’AS Douanes arrache sa qualification au bout du suspense

L'AS Douanes a validé son billet pour les quarts de finale au terme d’un match âpre face au FC Nzidane (1-0), disputé le samedi 18 Avril, au stade municipal d'Atar. Longtemps accrochés par une formation du FC Nzidane bien organisée et combative, les Douaniers ont dû patienter jusqu’aux ultimes secondes de la rencontre pour faire la différence. Alors que le match semblait se diriger vers une prolongation, Abdellahi El Id a surgi à la 90ème minute pour inscrire le but libérateur, offrant ainsi une qualification précieuse à son équipe.

Solide défensivement et discipliné dans le jeu, le FC Nzidane a pourtant livré une prestation courageuse, mettant en difficulté son adversaire durant une grande partie de la rencontre. Mais le réalisme de l’AS Douanes dans les moments décisifs a finalement fait la différence. Grâce à ce succès, l’AS Douanes rejoint le FC Tevragh-Zeïna pour un choc très attendu en quarts de finale. Une affiche prometteuse entre deux formations ambitieuses dans la course au sacre.

Coupe du Président : la Nouakchott Académie renverse l’Inter et file en quarts

La Nouakchott Académie poursuit son aventure en Coupe du Président après une victoire renversante face à l’Inter Nouakchott (2-1), à l’issue d’un huitième de finale disputé et rythmé. Dans une rencontre longtemps indécise, ce sont pourtant les joueurs de l’Inter Nouakchott qui ont ouvert le score grâce à Abdel Aziz Diop à la 55ème minute, pensant faire le plus dur. Mais la réaction de la Nouakchott Académie a été immédiate et fulgurante.

En l’espace de quatre minutes, les hommes d’Oumar N’Diaye ont totalement inversé la tendance. Pape Sidi Bouya Diouf a d’abord égalisé à la 60ème minute, avant qu’Imam Dine Sow ne donne l’avantage à son équipe à la 64ème, concrétisant un temps fort décisif. Portée par cette efficacité offensive, la Nouakchott Académie a ensuite su gérer son avance face à un adversaire combatif, mais incapable de revenir au score. Grâce à ce succès, la Nouakchott Académie valide son billet pour les quarts de finale, où elle affrontera le vainqueur du duel entre le FC Nouadhibou et le Kaédi FC.

Coupe du Président 2025 : Une finale enfin fixée !

Après de longs mois d’attente et plusieurs reports, la Fédération de Football de la République Islamique de Mauritanie (FFRIM) a officiellement annoncé la date tant attendue de la finale de la Coupe du Président 2025.

Cette affiche opposera l’AS Douanes à l’ASC GENDRIM, deux formations déterminées à inscrire leur nom au palmarès de la compétition. Le rendez-vous est fixé au 15 Mai prochain à 17h, pour un choc qui promet intensité et spectacle.

Longtemps restée en suspens, cette finale suscite déjà une forte attente chez les supporters et les observateurs du football national. Entre l’expérience de l’AS Douanes et la combativité de l’ASC GENDRIM, tous les ingrédients sont réunis pour une rencontre disputée. Les regards sont désormais tournés vers ce duel décisif qui viendra clôturer une édition particulière de la Coupe du Président. Qui soulèvera le trophée ? Réponse le 15 Mai.

Coupe du Président : le FC Nouadhibou assure

Le FC Nouadhibou a validé son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Président après une victoire maîtrisée (2-0) face au Kaédi FC, le 19 Avril. Les « Orange » ont fait la différence grâce à une prestation solide et efficace. Juste avant la pause, Aboubacar Conté a ouvert le score à la 45’, permettant à son équipe de prendre l’avantage dans un moment-clé. Au retour des vestiaires, Mohamed Lemine Hawbott a rapidement doublé la mise à la 51’, mettant définitivement les siens à l’abri. Sérieux et discipliné, le FC Nouadhibou a ensuite contrôlé la rencontre sans être réellement inquiété, confirmant son statut de favori dans cette compétition. Grâce à ce succès, les Orange poursuivent leur aventure et croiseront le fer en huitièmes de finale avec la Nouakchott Académie, pour une affiche qui s’annonce déjà palpitante.

Coupe du Président : le FC Tevragh Zeïna renverse les Nouakchott Kings et file en quarts

Au terme d’un match renversant face aux Nouakchott Kings (3-1), le FC Tevragh Zeïna a validé, le 17 Avril, son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Président. Tout avait pourtant bien commencé pour les Kings qui avaient ouvert le score grâce à Ismaïl El Abd à la 30ème minute. Mais la réaction du FC Tevragh Zeïna a été immédiate et décisive.

Ahmed Ahmed s’est illustré en inscrivant un doublé coup sur coup (40’, 45’), permettant à son équipe de prendre l’avantage avant la pause. En seconde période, Hamady N’Diaye est venu sceller la victoire à la 81ème minute, confirmant la supériorité des siens. Solide et réaliste, le FC Tevragh Zeïna poursuit donc son parcours et affrontera en quart de finale l’AS Douanes, vainqueur de son duel avec le FC Nzidane. Une qualification méritée pour une équipe qui affiche clairement ses ambitions dans cette édition de la Coupe du Président.