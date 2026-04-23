Mystérieux décès d'une jeune fille

Le quartier El Hay Sakin de Dar Naïm a toujours été une zone d'insécurité constante où le taux de criminalité est élevé. Plusieurs bandes de récidivistes y circulent et opèrent sans relâche. Le fameux « El Eïdhadh »( celui qui mord) et les frères Foïliya y ont aussi sévi... Le Samedi 16 Avril, au petit matin, non loin des locaux de l'ancienne F.N.T., le corps d'une jeune fille morte a été découvert dans une maison inhabitée. Une énorme foule de badauds s'est aussitôt formée et la police a été informée. Après le constat des autorités judiciaires, le dépouille a été évacuée à la morgue et une enquête ouverte. Identifié entre-temps, le cadavre s’est révélé celui d'une fille qu'on voyait le plus souvent dans ce quartier en compagnie d'un groupe de djenks. Sa famille l’avait perdue de vue depuis trois jours. Son corps ne porte aucune blessure ni saignement. Elle semble morte étouffée. La police a déjà arrêté deux membres du groupe qui l’accompagnait fréquemment. Les autres sont recherchés. Ceux qui sont déjà en garde à vue nient toute relation avec ce décès non encore éclairci. Ils ont déclaré n'avoir pas vu la défunte au cours des derniers jours et l'enquête continue. Rappelons que ce même quartier avait connu un autre drame, il y a quelques années de cela. Un jeune homme appelé Sidi Dendenni avait tendu un piège, avec ses complices, à un homme qu'il accusait de courir après sa petite amie. Ils lui avaient téléphoné, en imitant la voix de celle-ci, pour lui donner rendez-vous vers 23 h. Suite à quoi, ils l'avaient tué.

Série de cambriolages à Mellah

Il est inutile de rappeler la situation d'insécurité que vivent Mellah et ses environs. La drogue y est distribuée à gauche et à droite. Les toxicomanes pullulent et la criminalité persiste... Chaque jour subit son lot de délits enregistrés par la police. Ces jours-ci, des cambrioleurs sévissent dans ces quartiers. Plusieurs domiciles et boutiques ont reçu la visite de ces indésirables. Des dizaines de portables ont été emportés, ainsi que des bijoux, habits et autres objets légers de valeur. Des téléviseurs et autres appareils font aussi partie du butin de ces malfaiteurs. La plupart des membres de ces bandes sont des récidivistes fraîchement sortis de prison. La police continue à les traquer dans la zone. Deux ou trois suspects ont déjà été épinglés.

Un jeune sauvé des griffes d'une dangereuse bande.

Au quartier El Vellouja, il y a quelques jours, un jeune marchait dans une ruelle non éclairée. Soudain, le voilà encerclé par trois gaillards, poignards pointés en sa direction ! L'un d'eux l'immobilise, un autre le bâillonne de la main. Lorsqu'ils veulent vider ses poches, leur proie essaie de se libérer et crie. Un des voyous s’apprête alors à poignarder celle-ci, mais voici qu’approchent les phares d'une voiture ! Les assaillants prennent alors leurs jambes à leur cou, avec, tout de même, le téléphone du jeune homme. Tremblant de peur après avoir vu de si près la mort, celui est embarqué par le providentiel automobiliste qui le dépose alors chez lui.

Mosy