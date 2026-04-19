OIF :  Youssouf Fall soutient Dr Coumba Ba

La candidature de la Mauritanie au poste de Secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie continue de mobiliser des soutiens de premier plan. Dernier en date, celui de Youssouf Fall, président de la Fédération mauritanienne de basketball et ancien Secrétaire général de la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie.

Dans une déclaration officielle, M. Fall a exprimé un appui « personnel et ferme » à la candidature de Coumba Ba, saluant le parcours et l’expérience de cette diplomate chevronnée. Il a notamment rappelé avoir côtoyé Dr Coumba Ba lors de nombreuses rencontres internationales de la Francophonie, entre 2005 et 2013, période durant laquelle il dirigeait la CONFEJES.

Selon lui, la candidate mauritanienne possède une connaissance approfondie des rouages de l’OIF, acquise à travers sa participation active aux grandes réunions de l’organisation à travers l’espace francophone. « Discrète, dotée d’un sens élevé de l’État et des relations internationales, elle a su tisser des liens solides avec plusieurs chefs d’État et de gouvernement », a-t-il souligné.

M. Fall a également mis en avant l’engagement de Dr Coumba Ba en faveur de la jeunesse, un axe stratégique majeur pour l’OIF. Il a évoqué leur collaboration lorsqu’elle occupait le poste de ministre de la Jeunesse et des Sports, saluant sa volonté constante d’améliorer les conditions de vie des jeunes et de promouvoir les talents.

Concluant son message, le président de la Fédération mauritanienne de basketball a formulé ses vœux de succès pour la candidate, estimant que son profil et son expérience constituent des atouts majeurs pour porter la voix de la Francophonie sur la scène internationale.