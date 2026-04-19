Officialisation de la candidature mauritanienne au poste de Secrétaire Général de l’OIF

Le gouvernement mauritanien, à travers le Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des mauritaniens de l’extérieur, a officialisé la candidature de Bâ Coumba, au poste de Secrétaire Général de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), dans un communiqué rendu public ce week-end.

La déclaration “affirme la volonté de la Mauritanie, à travers cette candidature, de contribuer efficacement au renforcement du pluralisme, à la promotion de la diversité culturelle et à la consolidation des valeurs de solidarité et de coopération, sur lesquelles repose la francophonie”.

Suivant le même état d’esprit, “cette candidature s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la Mauritanie, en faveur d’une francophonie dynamique, solidaire et pleinement mobilisée face aux défis contemporains, notamment en matière de paix, de développement et de dialogue des cultures”, ajoute la déclaration du gouvernement.

Mme Coumba Bâ, ancienne ministre, est présentée comme “une diplomate expérimentée” avec “une pratique solide dans le cadre de la gestion des questions relatives à des enjeux multilatéraux”.

Cette candidature est officialisée au terme d’une visite d’Etat de plusieurs jours en France, du président Mohamed Cheikh El Ghazouani.

C’est la première visite d’Etat en France d’un dirigeant mauritanien depuis 30 ans.

Un timing qui n’est pas anodin, aux yeux de nombreux observateurs. Ainsi ce voyage est marqué par un net rapprochement entre Paris et Nouakchott et un “ renforcement de la coopération bilatérale” avec un pays, que le président Macron, qualifie “de partenaire clé et dernier allié fidèle de la France dans le Sahel”.

Sur le plan de la coopération et du développement, le résultat du déplacement se traduit par “un portefeuille de 428 millions d’euros de l’AFD pour le financement de 42 projets : agriculture, énergie, hydraulique, 80 millions d’euros de prêts concessionnels du trésor français, plus 40 millions d’euros de prêts garantis PROPARCO pour 3 banques privées”.

Une coopération Paris/Nouakchott qui comporte également une importante dimension militaire, dans un Sahel en proie à l’insécurité et consacre le rôle pivot de Nouakchott dans la région

Le soutien de Paris à la candidature mauritanienne au Secrétariat Général de l’OIF devrait peser d’un énorme poids pour la conquête du prestigieux fauteuil.