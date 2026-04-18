Nouakchott/Ouest : 130 enseignants formés aux enjeux de la violence et du genre en milieu scolaire

Après une première session à Sebkha en mars dernier, la Direction Régionale de l’Éducation Nationale (DREN) de Nouakchott/Ouest, en partenariat avec l’UNICEF, a organisé un atelier de formation intensif le samedi 18 et dimanche 19 avril. Cette initiative a réuni 130 enseignants issus des Moughataas de Tevragh Zeina et du Ksar.

L’objectif de cette rencontre est clair : outiller le corps enseignant pour mieux appréhender et gérer les questions de violences et d'inégalités de genre au sein de l'écosystème éducatif mauritanien. Durant deux jours, inspecteurs et enseignants vont alterner sessions théoriques et travaux de groupes autour de deux modules majeurs : La lutte contre la violence en milieu scolaire et L’intégration de l’approche genre dans les pratiques pédagogiques.

Ces échanges seront également l’occasion pour les participants de partager leurs expériences de terrain, confrontant ainsi la théorie aux réalités de leurs établissements respectifs.

Lors de ses interventions dans les différentes salles, Mohamed Saleck Taleb, Directeur Régional de l’Éducation (DREN) de Nouakchott/Ouest, a martelé l’importance de ces thématiques pour la réussite de l’acte pédagogique. Il a rappelé que l’égalité des genres dans l’enseignement est une priorité nationale, en droite ligne avec la Constitution du 20 juillet 1991 qui garantit l’égalité devant la loi sans distinction de sexe ou de condition sociale.

Le DREN a également insisté sur les conséquences dramatiques des violences scolaires, souvent responsables du décrochage et de la déperdition scolaire. S’adressant directement aux participants, il a souligné leur responsabilité sociale : « Au-delà de votre rôle d’enseignant, vous êtes des pères et des mères de famille investis d’une mission républicaine. Il est de votre devoir d’accomplir cette noble tâche avec exemplarité. »

Cette formation ne restera pas sans suite. Une évaluation finale permettra de mesurer la capacité des bénéficiaires à transformer leurs pratiques quotidiennes en classe et à suggérer de nouvelles pistes de réflexion pour améliorer l'environnement scolaire.

Enfin, Mohamed Saleck Taleb s’est réjoui de l’extension des interventions de l’UNICEF, qui étaient auparavant concentrées sur Dar Naïm. Il a salué ce partenariat stratégique qui contribue directement à l’amélioration des conditions de travail des enseignants et à la protection des élèves.