La jeunesse de Bababé fête le retour au pays de l’ambassadeur Bâ Abdoulaye Mamadou

Le département de Bababé a vibré hier au rythme des retrouvailles. La jeunesse locale a réservé un accueil mémorable à Son Excellence Bâ Abdoulaye Mamadou, affectueusement surnommé « Blé », de retour au bercail après un séjour en tant qu’ambassadeur de la République Islamique de Mauritanie au Nigéria.

Dès l’atterrissage de son vol aux alentours de 19h, l’effervescence était palpable. Une foule compacte, composée de proches, de notables et de jeunes venus des différents quartiers de Nouakchott ainsi que de la capitale du Lao, s’était rendue à l’aéroport pour saluer le retour de l’enfant du pays. Le cortège s’est ensuite dirigé vers la résidence de l’édile, transformée pour l’occasion en un véritable forum de célébration.

Sous une tente d’honneur dressée pour la circonstance, la réception a été marquée par des chants traditionnels, des danses folkloriques et une série de discours élogieux soulignant l'impact de l'homme sur sa communauté. Visiblement ému par cette démonstration d’affection, le Maire de Bababé a tenu à exprimer sa gratitude : « Je suis profondément touché et reconnaissant pour cet accueil chaleureux. Votre présence massive ce soir témoigne de la force des liens qui nous unissent », a- t-il déclaré devant une assistance conquise.

Ce retour marque la fin d’une absence prolongée pour celui qui représentait également les intérêts de la Mauritanie au Cameroun et au Congo. Pour de nombreux soutiens, qui s’étaient sentis orphelins de leur leader politique durant son séjour à Abuja, ce retour est perçu comme un nouveau souffle pour le département de Bababé.

Loin d’être une retraite, ce retour au pays s’inscrit sous le signe du renforcement politique. Récemment nommé membre du Comité permanent du parti INSAF et chargé des relations extérieures, Bâ Abdoulaye Mamadou s’apprête à mettre son carnet d’adresses international et son expérience de grand commis de l’État au service de la mouvance présidentielle.

Avec ce retour stratégique, la scène politique de Bababé et plus largement celle du parti au pouvoir de la vallée s'assurent du concours d'une figure de proue dont le leadership semble sortir renforcé de cette parenthèse diplomatique.