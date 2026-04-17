﻿Blocage du processus de dialogue par le débat sur le mandat : La position de l’opposition

Après une année de consultations préliminaires, le processus conduisant vers le dialogue national est bloqué par un désaccord sur l’inscription du mandat présidentiel au programme des sujets à aborder au cours des prochaines assises. Le collectif des partis de l’opposition a fait face à la presse jeudi, pour livrer une position sans équivoquer et rappeler que l’objectif du dialogue est d’aborder les problèmes auxquels fait face la Mauritanie, et non de remettre en cause “des acquis démocratiques” tels que la limitation constitutionnelle des mandats par des dispositions gravées dans le marbre, à travers des clauses d’éternité.

Hamadi Sid’El Moctar, président de Tawassoul, a lancé un appel au président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, l’invitant à prendre ses responsabilités “pour exhorter la majorité à renoncer à l’inscription du débat sur le mandat au programme du dialogue”.

Pour sa part, Samba Thiam, leader des Forces Progressistes pour le Changement (FPC), a déploré l’attitude de la majorité et le flou persistant au sujet des véritables intentions du président de la République, qui laisse ses partisans torpiller un processus entamé depuis une année, par des manœuvres dont l’objectif est de plus en plus clair.

Pour le collectif de l’opposition, un dialogue national doit permettre d’aborder des questions vitales par rapport à l’unité et la cohésion nationale, la lutte contre la mauvaise gouvernance et la corruption, l’insécurité à l’Est.... Loin des manœuvres dilatoires visant à anéantir les acquis démocratiques.