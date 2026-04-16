Arafat victime de délestages d’eau et d’électricité

Les populations d’Arafat, l'une des moughataa les plus peuplées de la capitale mauritanienne, subissent depuis plusieurs jours des coupures simultanées d'eau et d'électricité. Sans préavis de la part des sociétés distributrices, cette situation provoque une envolée des prix de l'eau alors que les températures commencent à grimper.

Le quotidien des habitants d’Arafat est devenu un parcours du combattant. Dans plusieurs quartiers de la commune, l’approvisionnement en eau potable est devenu aléatoire : il n’est pas rare de voir des habitations totalement à sec tandis que les maisons voisines restent desservies. Ces pénuries s’accompagnent de coupures d'électricité prolongées, paralysant les activités domestiques et économiques.

Face à l’absence de communication officielle des sociétés concernées, les familles sont prises de court. Des scènes de femmes et d’enfants sillonnant les rues, bidons jaunes à la main, se multiplient. Les témoignages recueillis illustrent l’ampleur de la crise : certains résidents se voient contraints de parcourir plusieurs kilomètres, notamment vers les quartiers d'El Mina ou du Poteau 20, pour solliciter l'aide de proches ou de points d'eau encore actifs.

Cette pénurie profite aux revendeurs informels qui ont immédiatement répercuté la rareté sur les tarifs. Le fût d'eau, habituellement vendu à 500 UM, s’échange désormais contre 1 000, voire 1 500 UM dans les zones les plus touchées. Une spéculation qui fragilise davantage les budgets des ménages les plus modestes.

L’inquiétude grandit au sein de la population alors que le mois d’avril marque traditionnellement l’entrée dans la période de forte chaleur en Mauritanie. Sans un rétablissement rapide et stable des services de base, les habitants redoutent une crise durant les prochaines semaines.

À ce stade, aucune explication n’a été fournie sur le calendrier de délestage et sur l'origine de ces dysfonctionnements techniques.