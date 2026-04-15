Ghazwani à Paris : la diaspora affiche son soutien

L’Europe et l’Amérique restent les terrains privilégiés de la rivalité politique entre les soutiens du pouvoir de Nouakchott et l’opposition. Paris ne fait pas exception. À l’occasion de la visite officielle du président Mohamed Cheikh El Ghazwani dans la capitale française, les acteurs politiques de la majorité présidentielle se sont fortement mobilisés pour réaffirmer leur fidélité au chef de l’État.

Parmi les artisans de ce succès, Niang Mamoudou, ministre des domaines, des patrimoines de l’Etat et de la réforme foncière s’est particulièrement investi. Selon ses proches, un important travail de sensibilisation a été mené auprès des familles originaires du Fouta résidant en France mais également celles restées au pays.

Cette mobilisation de la diaspora fait écho à la visite présidentielle de février dernier, dans la wilaya du Gorgol.

Le président Ghazwani y avait promis des solutions concrètes aux défis locaux : accès à l’eau, à l’électricité, désenclavement et éducation. Le démarrage rapide des chantiers liés aux programmes d’urgence a convaincu les populations de la sincérité des engagements pris. L’accueil chaleureux réservé à Paris est donc perçu comme une reconnaissance de ces avancées par la diaspora et un succès pour les relais politiques du pouvoir. Elle ne manquera aussi de conforter le ministre Niang dans le travail de sensibilisation et de pédagogie qu’il effectue dans la vallée sur les réalisations en cours et à venir du président de la République au profit des citoyens, particulièrement les couches vulnérables.