Accord AMAM-Veritas: Des exigences plus strictes pour le pavillon national

Dans le cadre de la volonté de l’État de renforcer son système maritime, d’élever le niveau de conformité aux normes internationales et de s’aligner sur les pratiques en vigueur dans l’ensemble des pays côtiers, l’accord conclu entre l’Agence Mauritanienne des Affaires Maritimes (AMAM) et Bureau Veritas s’inscrit comme une étape stratégique visant à :

• Améliorer, de manière progressive, le niveau de conformité technique des navires nationaux aux normes internationales

• Renforcer la sécurité maritime et garantir la protection des vies humaines en mer

• Protéger l’environnement marin

Désormais après la signature de cet accord, les navires sollicitant un nouveau pavillon mauritanien seront soumis à des exigences plus strictes.

Par ailleurs, la reconnaissance de Bureau Veritas en tant que société de classification par la République Islamique de Mauritanie constitue un levier essentiel pour consolider le système de sécurité maritime et assurer la conformité des navires aux normes établies par l’Organisation maritime internationale, notamment les conventions SOLAS et MARPOL.