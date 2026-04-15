Entre Nouakchott et Bamako : Le camp de Mbera au cœur des nouvelles tensions du Sahel/Par Ahmed Mohamed Hamada, écrivain et analyste politique

Derrière la polémique autour du camp de réfugiés de Mbera, la Mauritanie défend sa souveraineté tout en tentant de préserver un équilibre délicat entre engagement humanitaire et impératif sécuritaire dans un Sahel toujours plus instable.

Dans un Sahel marqué par une instabilité persistante et des recompositions sécuritaires profondes, le récent communiqué du ministère mauritanien des Affaires étrangères ne peut être réduit à une simple réaction diplomatique aux déclarations de l’armée malienne concernant le camp de réfugiés de Mbera. Derrière ce texte se dessine un message politique plus large : la Mauritanie entend défendre clairement sa souveraineté tout en rappelant la complexité de l’équilibre qu’elle tente de maintenir entre impératif humanitaire et sécurité nationale.

Situé près de la ville de Bassiknou, dans l’Est mauritanien, le camp de Mbera accueille depuis plus d’une décennie des milliers de réfugiés maliens ayant fui les violences dans le nord du Mali. Depuis l’effondrement sécuritaire de cette région en 2012, plusieurs vagues de réfugiés ont franchi la frontière pour trouver refuge en Mauritanie. Sous la supervision du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et de plusieurs organisations humanitaires internationales, ce camp est devenu l’un des principaux symboles de l’effort humanitaire mauritanien dans la région.

Mais sa proximité avec les zones d’instabilité du nord du Mali en fait aussi, régulièrement, un sujet de débat sécuritaire. C’est dans ce contexte que Nouakchott a tenu à rappeler, avec fermeté, le caractère strictement humanitaire du camp et le cadre international qui régit sa gestion, rejetant toute tentative d’associer la situation des réfugiés aux dynamiques sécuritaires complexes du Sahel.

Un Sahel sous pression sécuritaire

La controverse s’inscrit dans un environnement régional particulièrement fragile. Depuis plusieurs années, de vastes zones du Mali, du Burkina Faso et du Niger sont devenues des terrains d’action pour de multiples groupes armés, parmi lesquels le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, affilié à Al-Qaïda, ainsi que l’organisation État islamique au Grand Sahara. Profitant de la faiblesse des institutions étatiques et de l’immensité des espaces désertiques, ces groupes ont progressivement étendu leur influence dans la région.

Dans ce paysage instable, la Mauritanie fait figure d’exception relative. Malgré sa position géographique au cœur de cet espace sahélien tourmenté, le pays a réussi à préserver un niveau de stabilité sécuritaire supérieur à celui de plusieurs de ses voisins. Cette situation n’est pas le fruit du hasard. Elle résulte d’une stratégie sécuritaire progressivement construite depuis le milieu des années 2000.

L’attaque contre le poste militaire de Lemgheity en 2005 avait alors agi comme un électrochoc pour l’opinion publique mauritanienne. Cet événement a marqué une prise de conscience : la menace des groupes armés n’était plus lointaine. Les années suivantes ont été marquées par d’autres incidents, notamment des attaques visant des ressortissants étrangers et l’assassinat de touristes près de la ville d’Aleg.

Face à ces menaces, l’État mauritanien a profondément revu son approche sécuritaire. Progressivement, la doctrine militaire est passée d’une posture défensive classique à une stratégie plus proactive fondée sur l’anticipation. Plusieurs opérations militaires ont été menées contre des bases de groupes armés dans les zones frontalières, certaines allant jusqu’à viser des positions situées dans le nord du Mali en 2010. Le message était clair : la Mauritanie ne laisserait pas les menaces se rapprocher de son territoire.

Une stratégie qui dépasse la dimension militaire

Le contexte géographique du pays a également façonné cette stratégie. L’armée mauritanienne a développé une doctrine adaptée aux réalités sahariennes, reposant sur des unités mobiles capables d’opérer efficacement dans des environnements désertiques difficiles. L’expérience acquise lors de la guerre du Sahara occidental dans les années 1970 a également contribué à renforcer cette expertise.

Toutefois, la réponse mauritanienne ne s’est pas limitée au seul volet militaire. Conscientes que la lutte contre l’extrémisme ne peut être uniquement sécuritaire, les autorités ont également mobilisé les institutions religieuses et les oulémas pour promouvoir un discours religieux modéré. Des programmes de dialogue intellectuel ont même été engagés avec certains détenus impliqués dans des affaires liées à l’extrémisme, afin de déconstruire les arguments idéologiques utilisés par ces mouvements.

Malgré ces efforts, la géographie impose ses propres contraintes. La frontière entre la Mauritanie et le Mali s’étend sur des centaines de kilomètres à travers le désert, une zone particulièrement difficile à contrôler dans son intégralité. L’instabilité persistante dans le nord du Mali depuis plus d’une décennie transforme cette frontière en un espace sensible où s’entrecroisent menaces sécuritaires, trafics transnationaux et mouvements traditionnels de populations.

Ces dernières années, la région sahélo-saharienne est en effet devenue l’un des principaux corridors pour les réseaux de trafic de migrants irréguliers vers l’Afrique du Nord et l’Europe. Elle constitue également une route importante pour les circuits de trafic de drogue reliant l’Amérique latine à l’Afrique de l’Ouest. Ces réseaux s’appuient souvent sur d’anciennes routes caravanières et profitent de la porosité de certaines frontières. Dans plusieurs cas, leurs activités se croisent avec celles des groupes armés présents dans la région.

Neutralité prudente face aux crises maliennes

Face à ces dynamiques complexes, la Mauritanie a choisi une ligne diplomatique prudente. Nouakchott s’efforce depuis plusieurs années d’éviter toute implication dans les conflits internes maliens, malgré les liens historiques et sociaux entre les populations vivant de part et d’autre de la frontière.

La stratégie mauritanienne repose ainsi sur une neutralité pragmatique : ne pas s’engager dans les rivalités politiques internes maliennes tout en maintenant un niveau élevé de vigilance sécuritaire le long de sa frontière orientale.

En toile de fond de la controverse actuelle apparaît également la situation politique délicate du régime malien. Confronté à des tensions diplomatiques avec plusieurs partenaires régionaux, notamment l’Algérie, Bamako semble parfois adopter une posture extérieure plus offensive. Dans ce contexte, l’ouverture d’un nouveau front de tensions avec la Mauritanie — souvent considérée comme un facteur de stabilité dans la région — apparaît pour certains observateurs comme un pari diplomatique risqué.

À cela s’ajoutent les difficultés économiques auxquelles fait face le Mali. Depuis plusieurs mois, des informations en provenance du pays évoquent une hausse du coût de la vie, des tensions dans l’approvisionnement en carburant et des perturbations dans plusieurs villes, révélant les défis sociaux auxquels les autorités sont confrontées.

Dans ce type de contexte, il n’est pas rare que certains régimes soumis à des pressions internes cherchent à projeter leurs tensions sur la scène extérieure. Cette dynamique pourrait en partie expliquer la tonalité de certaines déclarations récentes.

La Mauritanie entre fermeté et responsabilité régionale

Pour Nouakchott, la réponse devait donc être claire. Un pays qui a réussi à préserver un niveau notable de stabilité dans une région en crise ne peut accepter des discours susceptibles de mettre en doute sa capacité à contrôler son territoire ou à gérer ses engagements humanitaires. La fermeté diplomatique, dans ce cas, relève davantage de l’affirmation de la souveraineté que d’une volonté d’escalade.

Enfin, la situation sécuritaire du Sahel est également marquée par l’arrivée de nouveaux acteurs. Ces dernières années, des sociétés militaires privées liées à la Russie, notamment le groupe Wagner, se sont déployées dans certaines zones du Mali après le retrait progressif de partenaires internationaux, dont la France.

Leur présence a suscité de nombreuses controverses, notamment après des rapports évoquant des victimes civiles lors d’opérations militaires dans le nord du Mali. Parmi ces victimes figuraient des ressortissants mauritaniens présents dans ces zones pour des activités commerciales ou pastorales, illustrant la fragilité des équilibres sociaux dans les communautés transfrontalières.

Ces événements rappellent que la crise sahélienne ne peut être résolue par la seule logique militaire. Le Sahel n’est pas seulement un espace stratégique : c’est aussi un espace humain où les populations circulent, commercent et entretiennent des liens sociaux au-delà des frontières depuis des siècles.

Dans ce contexte, le communiqué de la diplomatie mauritanienne apparaît comme bien plus qu’une simple réponse à une polémique ponctuelle. Il reflète une vision politique plus large : celle d’un État cherchant à préserver un équilibre fragile entre sécurité nationale, responsabilité humanitaire et stabilité régionale dans un Sahel toujours en quête d’un horizon plus apaisé.