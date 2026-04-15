Et si l’on adoptait un bouclier social immédiat ?

À travers mes observations de terrain et les retours convergents de nos concitoyens, il apparaît que le malaise social, désormais installé, tend à s’élargir progressivement. Et pourtant, cette dynamique en cours pourrait encore être contenue, à condition que des ajustements ciblés soient opérés à temps.

Dans ce contexte, il importe de souligner que, malgré les contraintes réelles pesant sur les finances publiques, en raison de la nécessité de compenser la hausse des prix des hydrocarbures, des marges d’action subsistent. Des solutions peuvent ainsi être envisagées, à la fois techniquement réalisables et financièrement soutenables, afin d’atténuer la pression immédiate qui s’exerce sur les ménages.

Parmi ces leviers, entre autres possibles, la mise en place d’un bouclier carburant ciblé pourrait constituer un outil d’ajustement efficace. En concentrant l’effort non pas sur l’ensemble de la consommation, mais sur des catégories bien identifiées ; transporteurs publics, taxis, circuits logistiques, pêcheurs et acteurs agricoles ; il serait possible de limiter la propagation des hausses de prix dans l’économie réelle.

Sur le plan pratique, ce dispositif pourrait être déployé en plusieurs étapes simples et maîtrisées. Dans un premier temps, un recensement rigoureux des bénéficiaires serait effectué à partir des bases existantes : syndicats de transport, registres de licences, coopératives de pêche et d’agriculture. Cette identification permettrait de constituer un fichier fiable, régulièrement actualisé.

Dans un second temps, chaque bénéficiaire se verrait attribuer un quota mensuel de carburant à prix régulé, calculé sur la base d’une consommation moyenne liée à son activité (kilométrage estimé pour les transporteurs, volume d’activité pour les pêcheurs et agriculteurs). Ce quota serait matérialisé par une carte électronique, un code unique ou un système de bons sécurisés, utilisables exclusivement dans des stations-service agréées préalablement sélectionnées.

Au niveau des stations, un dispositif simple d’enregistrement des transactions permettrait de tracer chaque opération : identification du bénéficiaire, volume délivré, date et point de distribution. Ces données pourraient être centralisées de manière progressive, sans nécessiter une infrastructure lourde, en s’appuyant sur des outils numériques légers ou même des registres contrôlés dans une phase initiale.



Garantir l’équité

Par ailleurs, des mécanismes de plafonnement stricts empêcheraient tout dépassement des quotas alloués, tandis que des contrôles aléatoires et ciblés seraient effectués sur le terrain par les services compétents afin de vérifier la conformité des usages. Toute tentative de revente, de détournement ou de fraude devrait être sanctionnée de manière dissuasive, pouvant aller jusqu’à la suspension du bénéfice du dispositif.

Enfin, le financement du différentiel entre le prix du marché et le prix régulé pourrait être assuré par une enveloppe budgétaire dédiée et strictement encadrée, permettant de contenir le coût global grâce au ciblage précis des bénéficiaires.

Un tel dispositif, par sa simplicité relative, son ciblage et sa traçabilité, offrirait un équilibre entre efficacité sociale immédiate et soutenabilité financière, tout en limitant les risques de dérive souvent associés aux subventions généralisées.

Dans le même esprit, un mécanisme de distribution subventionnée du gaz domestique pourrait être rapidement opérationnalisé en s’appuyant sur des dispositifs déjà expérimentés au niveau national. Les boutiques témoins, qui servent par de relais pour la distribution de produits subventionnés au profit des populations vulnérables (poissons et denrées de première nécessité), offrent une base logistique immédiatement mobilisable. Leur activation, dans ce cadre, permettrait d’assurer une distribution ciblée du gaz à prix réduit, sur la base de critères sociaux simples et transparents. L’instauration de quotas par ménage, combinée à un suivi local rigoureux, contribuerait à garantir l’équité et à prévenir les détournements.

Ces pistes ne prétendent pas se substituer aux orientations globales des politiques publiques, mais elles illustrent le fait qu’il est encore possible d’introduire des ajustements ciblés, à fort impact social, sans remettre en cause les équilibres macroéconomiques. Elles traduisent surtout une capacité d’adaptation face à une situation évolutive.

L’enjeu, aujourd’hui, n’est pas uniquement de gérer une contrainte, mais d’anticiper ses effets sur la cohésion sociale. Et dans cet exercice, la rapidité, la pertinence, la précision, et le ciblage des mesures peuvent faire la différence.

Il est encore temps d’agir de manière mesurée, mais décisive.

Haroun Rabani, Président de l’Observatoire Géostratégique Cercle des Idées

