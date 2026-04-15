Troisième mandat, encore et toujours ?

Dialogue, dialogue…On pensait, avec les préparatifs qui allaient bon train, que tout était bouclé. Que chacun, aussi bien de la majorité que de l’opposition sous toutes ses formes, avait fait ses propositions. Que la feuille de route était prête et que le président de la République avait donné sa bénédiction à son démarrage et promis que toutes ses résolutions seraient mises en application, sans hésitation ni murmure. Mais patatras ! Dès le premier jour, tout s’effondre comme un château de cartes. L’opposition crie au coup fourré, la majorité ayant introduit parmi les thèmes à aborder les mandats présidentiels. Un sacrilège pour la Constitution qui a verrouillé cet aspect. La réunion est reportée devant la levée de boucliers qu’a suscitée ce point.

La majorité demande un délai de 24 heures pour se concerter. C’était il y a une semaine. Depuis, le dialogue est au point mort. Malgré la déclaration du Président, confirmée par le coordinateur du dialogue, qu’il n’est pas candidat à un troisième mandat mais… – puisqu’il y a un mais – que chacun est libre de proposer le thème qu’il veut lors des assises, y compris les mandats. Comprenne qui pourra ! Toujours pas rassurée, l’opposition hésite encore à s’engager dans un processus dont les résultats l’engagent et sur lequel elle n’aura pas de prise. A moins qu’elle ne se décide à se retirer au milieu du gué. Encore faut-il qu’elle continue à parler d’une même voix. Guy Mollet avait dit un jour que la France avait la droite la plus bête du monde. Serions-nous tentés de la paraphraser pour notre opposition ? Réponse dans quelques jours…. incha Allah.

Ahmed ould Cheikh