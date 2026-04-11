﻿Mauritanie/FMI : vers un nouveau programme de 42 mois

Les autorités mauritaniennes et les services du Fonds Monétaire International (FMI) sont parvenus à un accord au niveau des services “sur la sixième et dernière revue du programme économique au titre du Mécanisme Élargi de Crédit (MEDC) et de la Facilité Élargie de Crédit (FEC), ainsi que la cinquième et dernière revue de la Facilité pour

la Résilience et la Durabilité (FRD) et sur une facilité mixte FEC/MEDC d’une durée de 42 mois, destinée à trouver des réponses aux besoins de financement résultant de la nouvelle guerre du Moyen-Orient et à mettre en œuvre un Plan National de Développement”.

Cette nouvelle a été annoncée vendredi, au cours d’une conférence de presse, animée par le Ministre des Affaires Économiques et du Développement, Abdallah Souleymane Cheikh Sidya, le gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM), Mohamed Lemine Dhehby et le chef

de la Mission du Fonds Monétaire International (FMI), Félix Fischer, au terme d’une visite de plusieurs jours en Mauritanie, d’une

délégation de l’institution financière internationale.

Une mission au cours de laquelle la délégation du FMI a été reçue en audience par le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani et rencontré plusieurs ministres.

Le nouveau programme conclu entre le gouvernement mauritanien et le FMI “vise la consolidation de la stabilité économique, la réduction de la pauvreté, la poursuite de l’amélioration de la gouvernance et la réforme du secteur des entreprises publiques”.

Plusieurs décaissements à l’horizon

Dans le cadre du nouveau programme et sous réserve de l’approbation du Conseil d’Administration du Fonds Monétaire International (FMI), au cours d’une réunion prévue dans quelques mois, “le gouvernement mauritanien va bénéficier d’un décaissement de 6,44 millions de Droits de Tirage Spéciaux, soit 8,8 millions de dollars au titre des accords FEC et MEDC actuels et jusqu’à 59,44 millions de DTS, environ 81,4

millions de dollars au titre de la FRD.

L’accès proposé aux financements au titre de MEDC/FEC d’un montant de 64,4 millions de DTS, soit 88,2 millions de dollars américains, ou 50%

de la quote-part, vise à aider la Mauritanie à mettre en œuvre le Plan National de Développement, axé sur des Objectifs de Développement Durable (ODD)”.

Abordant les indicateurs macroéconomiques relevés au terme de sa mission en Mauritanie, Félix Fischer a constaté “une activité en ligne avec les prévisions : un taux de croissance de de 4% en 2025, légèrement inférieur aux prévisions antérieures de 4,2%.

Concernant 2026, la croissance devrait s’établir à 4,8%, tirée par le secteur extractif.

Toutefois, la croissance du secteur non extractif devrait ralentir pour s’établir à 4,4% (5,1% en 2025) reflétant l’impact de la guerre du Moyen-Orient sur le prix du pétrole et la demande.

La gestion macro-économique prudente menée ces 3 dernières années a permis à la Mauritanie d’accumuler des marges budgétaires et extérieures”.

Sur la base de ce constat, la mission du FMI salue “la réaction du gouvernement visant à contenir l’impact sur le budget, tout en augmentant les transferts monétaires bien ciblés à plus de 124.000 ménages vulnérables” et recommande “l’institutionnalisation de la règle budgétaire à travers une loi visant à permettre une flexibilité

du taux de change”.

Amadou Seck