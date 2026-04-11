Le Croissant-Rouge Mauritanien renforce sa gouvernance et adopte sa politique de volontariat

Le Comité de direction du Croissant-Rouge Mauritanien s’est réuni vendredi 10 avril, en session ordinaire à son siège, sous la présidence de Boullah Chighali Mogueya.

À l’issue des travaux, plusieurs points d’ordre organisationnel ont été examinés et adoptés. Le Comité a notamment validé la Politique du volontariat, désormais érigée en cadre de référence pour encadrer l’action des volontaires et renforcer leur contribution aux programmes humanitaires de l’institution.

La réunion a également été marquée par la signature officielle du Code de conduite du Croissant-Rouge Mauritanien, après son adoption. Ce document vise à consolider les principes d’intégrité, de responsabilité et le respect des valeurs humanitaires, conformément aux fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de renforcement de la gouvernance et de modernisation du cadre institutionnel de l’organisation, engagée en vue d’optimiser son action humanitaire et volontaire.