Le Croissant-Rouge Mauritanien renforce sa gouvernance et adopte sa politique de volontariat

Le Comité de direction du Croissant-Rouge Mauritanien s’est réuni vendredi 10 avril, en session ordinaire à son siège, sous la présidence de Boullah Chighali Mogueya.
À l’issue des travaux, plusieurs points d’ordre organisationnel ont été examinés et adoptés. Le Comité a notamment validé la Politique du volontariat, désormais érigée en cadre de référence pour encadrer l’action des volontaires et renforcer leur contribution aux programmes humanitaires de l’institution.
La réunion a également été marquée par la signature officielle du Code de conduite du Croissant-Rouge Mauritanien, après son adoption. Ce document vise à consolider les principes d’intégrité, de responsabilité et le respect des valeurs humanitaires, conformément aux fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de renforcement de la gouvernance et de modernisation du cadre institutionnel de l’organisation, engagée en vue d’optimiser son action humanitaire et volontaire.
Tiré du site d’informations le 360 citant le magazine Finances News Hebdo : « Face à la flambée des prix de l’énergie, le gouvernement marocain a annoncé un ensemble de mesures destinées à protéger le pouvoir d’achat des ménages et à stabiliser les secteurs les plus vulnérables ». Et le magazine de préciser : « Lors du point de