Nouakchott accueille la 34e Conférence régionale de la FAO pour l’Afrique dans un contexte de défis alimentaires majeurs

La capitale mauritanienne s’apprête à devenir, du 13 au 17 avril prochain, l’épicentre des débats africains sur l’agriculture et la sécurité alimentaire, à l’occasion de la 34e session de la Conférence régionale de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture pour l’Afrique. En prélude à cet événement d’envergure, une conférence de presse s’est tenue ce jeudi dans un hôtel de Nouakchott, réunissant notamment le Secrétaire général du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Ahmed Salem Ould El Arbi, le représentant de la FAO en Mauritanie, Jean Senahou, ainsi que le coordonnateur régional de la session pour l’Afrique du Nord, Ayman Oumeir.

Une plateforme stratégique pour l’avenir agricole du continent

Lors de la rencontre, le Secrétaire général du ministère a présenté un exposé détaillé sur le programme et les enjeux de cette session. Il a rappelé que la Conférence régionale constitue l’organe de direction suprême du Bureau régional de la FAO pour l’Afrique et qu’elle se tient tous les deux ans dans l’un des 54 États membres du continent.

Il a également souligné que l’organisation de cette 34e édition par la Mauritanie, sous le slogan «Soutenir la transformation des systèmes agricoles et alimentaires en Afrique », reflète la position croissante du pays sur la scène régionale. Elle confirme, selon lui, le rôle central de la FAO dans l’accompagnement des États africains, notamment en matière de sécurité alimentaire, de développement agricole, de formation et d’appui technique. De son côté, le coordonnateur régional pour l’Afrique du Nord a salué la qualité de la coopération mauritanienne, exprimant sa reconnaissance pour les infrastructures et les moyens logistiques mobilisés, qui contribuent au bon déroulement de cet événement continental. Il a par ailleurs mis en avant le rôle essentiel des médias dans la réussite de cette rencontre, soulignant leur contribution à la sensibilisation du public, à la mise en lumière des enjeux liés à la sécurité alimentaire et à la diffusion des défis auxquels sont confrontés les systèmes agricoles africains. Un contexte marqué par l’urgence alimentaire Lors de son intervention, Jean Senahou a indiqué que cette conférence constitue « une tribune essentielle pour débattre des enjeux régionaux relevant du mandat de la FAO, contribuer à l’élaboration de ses plans d’action et formuler des positions communes face aux défis mondiaux ». Considérée comme l’un des principaux forums régionaux dédiés à l’agriculture, à la sécurité alimentaire et à la nutrition, cette rencontre permettra d’aligner les priorités nationales et de bâtir des réponses collectives aux défis alimentaires auxquels fait face le continent. La session réunira plusieurs centaines de participants, dont les ministres africains de l’agriculture et des secteurs connexes, des représentants de la société civile, des jeunes, du secteur privé ainsi que des partenaires techniques et financiers.

Accélérer la transformation des systèmes agroalimentaires

Placée sous le thème : « Maintenir la transformation des systèmes agroalimentaires en Afrique : innover, partenariats, investir », cette conférence se veut un appel à l’action.

Elle intervient dans un contexte particulièrement préoccupant. Les systèmes agroalimentaires africains sont soumis à des pressions croissantes liées à la variabilité climatique, aux contraintes foncières et hydriques, aux chocs économiques et à une insécurité alimentaire persistante. Selon le rapport État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2025, environ 307 millions de personnes en Afrique souffraient de sous-alimentation en 2024, soit plus d’un Africain sur cinq. « La transformation est en cours, mais elle doit être accélérée, amplifiée et surtout rendue durable », a insisté le représentant de la FAO, appelant à une action coordonnée et à des investissements à long terme.

Un rendez-vous de responsabilité collective