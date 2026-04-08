Se dévouer pour la Mauritanie : quand chaque citoyen pose sa pierre pour bâtir l’avenir /Par Ould Maouloud Khali

La Mauritanie fait face, comme de nombreuses nations, à des défis majeurs : développement équilibré du territoire, efficacité de l’action publique, cohésion sociale et adaptation aux exigences d’un monde en constante mutation. Ces défis, loin d’être des obstacles insurmontables, constituent au contraire une opportunité historique de mobilisation collective.

Notre pays dispose d’atouts considérables : une jeunesse dynamique, une diversité humaine et culturelle riche, des ressources naturelles importantes, et surtout une volonté politique affirmée de promouvoir la justice, la transparence et l’égalité, conformément aux valeurs de l’islam et aux principes de bonne gouvernance régulièrement rappelés par les autorités.

Cependant, entre les orientations nationales et leur mise en œuvre concrète dans les différentes régions, des écarts peuvent apparaître. Ces écarts sont souvent liés à des contraintes structurelles, à des difficultés de suivi des projets ou à un manque de remontée d’informations fiables depuis le terrain. Ils appellent non pas à la confrontation, mais à une mobilisation citoyenne responsable et constructive.

C’est dans cet esprit qu’est née l’initiative de créer une commission citoyenne indépendante d’accompagnement de l’action publique, composée de volontaires mauritaniens de tous horizons : experts, professionnels, acteurs associatifs, étudiants et citoyens engagés, sans distinction d’origine, de région ou de sensibilité.

Une démarche d’accompagnement, non de jugement. L’objectif de cette commission est d’observer sur le terrain les réalisations financées par les fonds publics, de valoriser et féliciter les acteurs lorsque les projets sont effectivement réalisés et bénéfiques aux populations, et d’identifier de manière factuelle et respectueuse les insuffisances éventuelles ainsi que les besoins spécifiques de chaque région.

Des supports d’aide à la décision

Chaque mission donnera lieu à un rapport structuré, transmis aux ministères et institutions concernés,

avec copie aux acteurs locaux et aux partenaires impliqués. Ces rapports ne seront ni des instruments de stigmatisation ni des outils de pression, mais des supports d’aide à la décision.

Une dynamique nationale, inclusive et positive

Cette initiative repose sur une conviction forte : lorsque les bonnes actions sont reconnues et rendues visibles, elles se multiplient. À terme, cette dynamique encouragera chaque responsable à renforcer son engagement au service de l’intérêt général.

L’ambition est également de faire apparaître, de manière équilibrée, l’ensemble des régions de la Mauritanie, afin que chacune bénéficie de visibilité, de reconnaissance et d’un accompagnement adapté à ses réalités spécifiques.

Calendrier de mise en œuvre:

(cid:127) D’ici le mois de mars : mise en ligne du site officiel de l’initiative, permettant aux volontaires de postuler directement. (cid:127) À partir de juin 2026 : lancement effectif des missions de terrain dans les différentes régions du pays.

La Mauritanie de demain se construira par l’engagement sincère de ses citoyens. Si chacun pose sa pierre à l’édifice national, notre pays pourra relever les défis de l’avenir et devenir un exemple de développement, de justice et de cohésion.

Se dévouer pour la Mauritanie, c’est croire en elle, l’accompagner et agir, ensemble.