L’Algérie nourrit de grandes ambitions pour la Mauritanie dans la domaine des hydrocarbures. Les perspectives de leurs concrétisation ont été passées en revue ce lundi lors d’une rencontre entre le ministre des Hydrocarbures et des mines, Mohamed Arkab et son homologue du Pétrole et de l’énergie de Mauritanie, Mohamed Ould Khaled.

Selon un communiqué du ministère, cette réunion s’est tenue en présence de la secrétaire d’État chargée des mines, Karima Bakir Tafer, et du Président-directeur général du groupe Sonatrach, Noureddine Daoudi ainsi que de cadres des deux parties.

Le communiqué souligne que les discussions se sont concentrées sur les moyens de renforcer les relations de coopération dans le domaine des hydrocarbures, en soutenant notamment les projets d’exploration et de production en Mauritanie, et en élargissant les domaines de partenariat à travers les différentes étapes de la chaîne de valeur, de l’exploration au transport, en passant par la transformation et la commercialisation.

Elargir les domaines de coopération

Les deux parties ont également examiné les moyens de renforcer la présence des entreprises algériennes actives dans le secteur des hydrocarbures sur le marché mauritanien, en particulier dans le domaine de la commercialisation des produits pétroliers, a rapporté la même source.

Il a été également question des perspectives d’élargissement de la coopération pour inclure des domaines d’intérêt commun, en particulier dans le domaine de la valorisation et de la transformation des ressources, notamment le phosphate, et le développement de l’industrie des engrais, ce qui renforce la valeur ajoutée des ressources naturelles dans les deux pays.

Arkab a réitéré la disposition de l’Algérie

L’importance de renforcer la coopération dans le domaine de la formation a été soulignée, en tirant parti de l’expertise des entreprises de formation en particulier de l’Institut algérien du pétrole, afin de contribuer à la qualification des compétences et à l’accompagnement du développement de l’industrie pétrolière et gazière en Mauritanie.

Dans ce cadre, Arkab a réitéré la disposition de l’Algérie, à travers le groupe « Sonatrach », à partager son expertise et à accompagner la partie mauritanienne par des programmes de formation et de transfert de savoir-faire technique, contribuant ainsi au développement de l’industrie pétrolière et gazière en Mauritanie.

Il est à noter que cette rencontre s’est tenue en marge la 20ème session de la Grande Commission mixte algéro-mauritanienne de coopération.

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