L’UFP condamne la répression brutale d’une manifestation pacifique

Les violences policières réprimant des manifestations contre la hausse des prix, enregistrées dimanche, suscitent une vague d'indignations au sein de la classe politique.

Ainsi, l'Union des Forces de Progrès (UFP), un parti de l’opposition, dénonce vivement “une brutale répression contre des citoyens répondant à un appel pour une manifestation pacifique” lancé par deux partis politiques légalement reconnus, suivie de plusieurs arrestations, ciblant des participants, dans une déclaration publiée lundi.

Cette manifestation était organisée par le parti “TAHADI/Défi” dirigé par Yaacoub ould Lemrabott et le parti “ERIDA/Volonté’’, dont le leader est Sidi Abdallah ould El Boukhari.

Le communiqué déplore “un comportement brutal ”des forces de l’ordre “contre des citoyens pacifiques, étouffés par la flambée des prix et la dureté des conditions de vie et appelle à l’ouverture d’une enquête transparente, pour que les responsables de ces brutalités répondent de leurs actes”.

Par ailleurs, la déclaration de l’UFP proclame “la solidarité du parti avec les blessés et appelle les autorités, à abandonner l’approche répressive, qui ne fera qu’engendrer davantage de tension et de rejet, avec les risques d’entraîner le pays dans une situation incontrôlable et à réviser les récentes hausses des prix des hydrocarbures liquides et du gaz domestique, aux dépens de citoyens déjà éprouvés par une tempête de hausses touchant divers produits de première nécessité, confirmant l’échec permanent des autorités à réguler le marché”.

Un contexte national caractérisé par une tension de plus en plus vive, qui renvoie à “l’urgence d’un dialogue” entre toutes les forces vives du pays, dont les préliminaires se déroulent depuis une année.