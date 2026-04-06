Une Conférence régionale majeure commence la semaine prochaine, sur la transformation durable des systèmes agroalimentaires en Afrique

La 34e Conférence régionale de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour l’Afrique, se tiendra à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie, du 13 au 17 avril 2026

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1er avril 2026, Nouakchott/Accra – L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture réunira des ministres africains de l’agriculture ainsi que d’autres acteurs clés impliqués dans l’avenir des systèmes agroalimentaires en Afrique et ce à l’occasion de l’organisation de la 34e Conférence régionale de la FAO pour l’Afrique (ARC34), accueillie par la République islamique de Mauritanie à Nouakchott, du 13 au 17 avril 2026.

Lors de cette Conférence, l’accent sera mis sur la nécessité urgente de soutenir la transformation des systèmes agroalimentaires en Afrique grâce à l’innovation, au renforcement des partenariats et à l’augmentation des investissements, afin de répondre aux besoins d’une population croissante, de faire face aux effets du changement climatique et de garantir la sécurité alimentaire et la nutrition pour tous.

Cet évènement constitue l’un des principaux forums régionaux sur l’agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition. Il intervient à un moment où les systèmes agroalimentaires africains subissent des pressions croissantes liées à la variabilité climatique, aux contraintes foncières et hydriques, aux chocs économiques et à l’insécurité alimentaire persistante, nécessitant une action coordonnée et des investissements à long terme.

Des ministres de l’agriculture ainsi que des responsables gouvernementaux de toute l’Afrique se joindront à des organisations de la société civile, des représentants des jeunes et du secteur privé et à des partenaires de développement. Les participants échangeront des expériences, entendront des experts et formuleront des recommandations régionales à soumettre au Conseil de la FAO, contribuant ainsi à orienter les travaux de l’Organisation dans le cadre du Cadre stratégique de la FAO 2022–2031 pour une amélioration en matière de production, une amélioration de la nutrition, de l’environnement et des conditions de vie, sans laisser personne de côté.

Des invités et participants de haut niveau

La cérémonie d’ouverture de la session ministérielle, prévue le jeudi 16 avril 2026, réunira des intervenants de haut niveau issus de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et du Gouvernement de la République islamique de Mauritanie.

Durant les cinq jours (du 13 au 17 avril 2026), la Conférence proposera des tables rondes ministérielles et des discussions sur des questions essentielles, notamment :

· Les moteurs et déclencheurs de la transformation des systèmes agroalimentaires en Afrique ; · La gestion durable des terres, des sols et de l’eau ;

· Le renforcement de la résilience des systèmes agroalimentaires face à de multiples risques ;

· Le financement de la transformation des systèmes agroalimentaires ;

· La gestion des ravageurs et maladies transfrontières ;

· La Transformation bleue en Afrique et le potentiel des aliments aquatiques ; et

· La valorisation de la biodiversité et de la bioéconomie pour des systèmes agroalimentaires durables.

Un événement spécial de haut niveau, intitulé le « Forum mondial de l’alimentation – Afrique », aura lieu, le 15 avril, et mettra en lumière l’engagement des jeunes, l’innovation et l’investissement dans les systèmes agroalimentaires.

Une déclaration ministérielle viendra clore la Conférence le dernier jour.

Une conférence de presse ministérielle prévue le jeudi 9 avril 2026.

Les journalistes de Mauritanie sont conviés à assister à une conférence de presse en présence de son S.E. Mohamedou Ahmadou Mhaïmid, ministre de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire de la République islamique de Mauritanie, et Jean Senahoun, Représentant de la FAO en Mauritanie. Les médias seront informés sur les principaux thèmes abordés, les priorités et les temps forts de la 34ème Conférence Régionale, et mettront en lumière les sujets d’intérêt pour la couverture médiatique.

La conférence de presse aura lieu le jeudi 9 avril 2026 à 10h, à l’hôtel Sheraton à Nouakchott.

Invitation et accréditation des journalistes à la Conférence régionale (ARC34)

Les journalistes sont également invités à assister à l’ARC34. Ceux souhaitant participer peuvent contacter le service de communication du ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire pour leur accréditation et plus d’informations.

Les travaux de la Conférence régionale seront retransmis en direct sur la page Webcast de la FAO.

Aucune prise en charge n’est prévue pour les journalistes désireux de se déplacer pour assister à cet événement.

De plus amples informations sont accessibles sur le site web de l’ARC34 en anglais et en français. #ARC34