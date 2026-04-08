Chronique: Entre Nous 

C'est qui cet homme intelligent qui aurait dit que gouverner c'est prévoir ? Une sentence dont probablement n'ont jamais entendu parler ces roitelets qui nous mal gouvernent. Car pour eux, gouverner, c'est improviser des mesures dont on ne sait s'il faut en rire ou en pleurer. Pauvres de nous. Une gouvernance à vue. Une gouvernance sans cap. Une gouvernance sans prospective. Une gouvernance boutiquière, comme disait l'autre. Vous savez par exemple que le million du président plus les 400 mille du premier ministre et les environs 6 millions des membres du gouvernement font 7 millions 400 mille. C'est à dire en d'autres termes très d'actualité ça fait de quoi acheter 1480 bouteilles de gaz de 12 kg. Pour annoncer cette improvisation à faire mourir de rire, il a fallu trois ministres qui ont pris au moins six heures de temps pour cela. Cherchez un peu à comprendre. Puis, il faut gérer. La crise s'entend. Alors, arrêtez de circuler dans vos voitures avec votre carburant après minuit. Bravo. Quelle trouvaille ! Quel génie ! Restriction de liberté pour gérer une crise de carburant. Tout simplement extraordinaire d'intelligence. Décidément. Chaque mandat a sa crise. Au premier, il y a la Covid. Il y a eu la Baraka. Au second. Voilà qu'il y a cette guerre. À des milliers de kilomètres. Tout vacille chez nous. Chacun racontant des inepties de son côté. Les trois fameux ministres noctambules. Le carburant qui augmente. Le gaz qui double. Mais, inchallah, rassure le porte-parole, aucune incidence ni sur les prix des denrées ni sur ceux du transport. Incohérences. Inintelligences. Illogique. C'est juste qu'il faille "gérer ". Qu'il faille endormir. Qu'il faille dribbler. Un pays sans rien. Sans vision. Sans prévention. Sans gouvernance. Combien de Conseils compte le pays ? Combien d'Agences ? Combien de combien d'institutions budgetivores remplies jusqu'à pas possibles de milliers de personnes sans aucune utilité. Des centaines de milliards ravagés chaque année. Volés. Détournés. Dilapidés. Des centaines de milliards en projets de modernisation tantôt de Nouakchott tantôt des régions de l'intérieur. Où est passé tout ce pactole qui aurait pu servir à des fonds de gestion de crises ? À quoi sert t-il d'enseigner à nos enfants que nos côtes sont parmi les plus poissonneuses du monde ? Quand un " Yaboy " coûte 400 MRO. Ou que notre cheptel est de plusieurs millions de têtes quand le kilogramme de viande coûte 4500 à 5000 MRO ? Ministère du commerce. Patronat. Addax. Réserves d'hydrocarbures. Point de presse. Dialogue politique. Troisième mandat. Manifestation contre la cherté des prix. Entre Nous comme a dit une certaine femme en entendant son mari infidèle appeler à la prière " Très déçu moi par ça ". Salut!

Sneiba El Kory