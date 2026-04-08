La bande des quatre

Tout le monde sait que la zone de Tin Soueïlim est devenue tout dernièrement une zone à haut risque. On se rappelle encore de la série de braquages et agressions que certains quartiers ont subie au cours des derniers mois, des bandes de récidivistes fraîchement sortis de prison semant la terreur au carrefour Tin Soueïlim. L'une d'elles a même grièvement blessé un brave soldat qui était intervenu pour sauver un vieil homme de leurs griffes. Ils ont aussi agressé et braqué plusieurs autres personnes... Mais la police a accompli un excellent travail, neutralisant la majeure partie de ces criminels. Le quartier a alors connu plusieurs semaines de calme, Les autorités ayant fixé un poste de police au marché Tawfigh qui jouxte le fameux carrefour Tin Soueïlim.

Cependant il a été constaté, depuis, qu'une bande de trois djenks complètement drogués sévissent toujours. Une de ces dernières nuits, ces bandits ont encerclé un jeune homme dans une ruelle sombre, l'ont poignardé au bras, avant de lui soutirer son téléphone et disparaître. En plein jour vers 18h, ils ont attaqué un automobiliste qui avait garé sa voiture près de la borne-fontaine Nord. Ils ont voulu lui subtiliser les clefs de son véhicule. Une rude bataille s'est alors engagée. Apparemment coriace, l’homme a bien résisté. L'un des assaillants a voulu le poignarder, mais des passants ont heureusement intervenu pour le sauver. Puis les quatre voyous ont poursuivi leur chemin sans crainte, comme si de rien n'était.

Le charlatanisme existe bien

Le charlatanisme est un des plus grands fléaux qui gangrènent notre société. Pas un jour ne se passe sans qu'un pseudo-marabout n’arnaque une ou plusieurs personnes à Nouakchott. Les superstitieux sillonnent toujours les quartiers les plus reculés en quête de marabouts ou guérisseurs qui sont, le plus souvent, des charlatans prêts à sucer le sang de leurs clients. Sans contrepartie, bien évidemment ! Nombre d’hommes et de femmes avouent avoir été de cette manière roulés par de telles crapules. Un de ces imposteurs a même tenté, une fois, de violer la jeune femme d'un disciple, venue se faire soigner pour stérilité. Une tentative avortée, mais il avait tout de même déjà encaissé un gros montant et disparu sans laisser de traces. Il fut arrêté un an plus tard, alors qu’il avait changé de nom.

Un charlatan malien utilisait un python dressé pour tromper ses disciples, en leur faisant croire que son serpent parlait ! Il réussit ainsi à extirper des sommes colossales et des bijoux de valeur à beaucoup de gens, avant que la police ne lui mette la main dessus et son python passa plusieurs années sous scellé dans les caves du tribunal de Nouakchott... Il existe un quartier d'El Mina appelé « quartier des marabouts ». Des dizaines de charlatans y passent la journée à duper d’innocentes personnes avec leurs tours de passe-passe (gzana, istikhara, nadhra, etc.). De hauts responsables, des cadres, des hommes d’affaires et des officiers font la navette entre ces charlatans.

Le couvre-feu, une récréation pour les malfaiteurs

Avant le couvre-feu instauré tout dernièrement, la police faisait un bon travail sécuritaire dans la zone Sud de ́Nouakchott. Des patrouilles motorisées et à pied sillonnaient les rues dès la tombée de la nuit, raflant tous les suspects croisés et tombant parfois sur des récidivistes recherchés qu'ils embarquaient au commissariat... Mais la donne a changé depuis deux jours. La police reste consignée pour le couvre-feu. Ce qui donne aux malfaiteurs l'occasion de sévir. Plusieurs agressions et braquages ont eu lieu ces deux dernières nuits entre 20h et 23 h à Arafat, El Vellouja et Mellah. Nous interpellons donc les autorités pour se pencher sur ce problème.

Mosy