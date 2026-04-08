Les Mourabitounes dames : à l’assaut de la FIFA Women’s Series 2026

La sélection nationale féminine de Mauritanie s’apprête à relever un nouveau défi international en participant à la FIFA Women’s Series – Côte d’Ivoire 2026, prévue à Abidjan du 7 au 18 Avril. Le sélectionneur espagnol Jordi Rovira Arimany a dévoilé la liste des joueuses convoquées pour cette compétition qui représente une excellente opportunité pour le groupe d’engranger de l’expérience face à des adversaires aux profils variés.

Au programme : Mauritanie vs Côte d’Ivoire (9 Avril) ; Mauritanie vs Pakistan (12 Avril) ; Mauritanie vs Îles Turks-et-Caïcos (16 Avril). La délégation quittera Nouakchott le 6 Avril, avec l’ambition de réaliser un parcours encourageant et de confirmer les progrès du football féminin mauritanien sur la scène internationale.

Classement FIFA : les Mourabitounes font du surplace

La Mauritanie reste bloquée à la 115ème place, illustrant une période de stagnation pour la sélection nationale, dans la dernière mise à jour publiée par la Fédération internationale de football association. Lors de la trêve internationale, les hommes d’Aritz López Garaï n’ont disputé qu’une seule rencontre, conclue par une défaite (2-1) face à l’Argentine en match amical. Un revers qui prolonge une dynamique inquiétante, avec désormais cinq matchs consécutifs sans succès.

Sur l’échiquier africain, la Mauritanie demeure derrière des sélections comme le Niger et la Tanzanie, preuve des difficultés persistantes à s’imposer sur la scène continentale. Malgré cette passe compliquée, les Mourabitounes devraient conserver leur place dans le chapeau 3 en vue du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027, un positionnement stratégique qui pourrait peser sur la suite de leur campagne.

Demi-finale de la Ligue des champions : Dahane Beïda au sifflet du choc FAR Rabat – RS Berkane

L’arbitre mauritanien Dahane Beïda a été officiellement désigné par la Confédération africaine de football pour diriger la demi-finale aller de la Ligue des champions africaine opposant le FAR de Rabat à la RS Berkane.

Ce choc 100 % marocain se disputera le 11 Avril 2026 au Stade Prince Moulay Abdellah, à Rabat, dans une rencontre qui s’annonce particulièrement disputée entre deux cadors du football national. Une nouvelle reconnaissance pour Dahane Beïda dont les performances sur la scène continentale continuent de renforcer la crédibilité de l’arbitrage mauritanien au plus haut niveau.

Super D2 – J8 : Brakna en tête, Concorde en embuscade, la lutte s’intensifie !

La huitième journée de la Super D2 (zone Nouakchott) a tenu toutes ses promesses avec des affiches disputées, des rebondissements et un classement qui commence à se dessiner plus clairement en haut comme en bas de tableau.

Des résultats marquants

Le choc entre l’AS Armée et l’Olympic de Sebkha s’est soldé par un nul (1-1). Pourtant, l’Olympic avait ouvert le score avant de se faire rejoindre par une équipe de l’Armée combative jusqu’au bout. Dans les autres rencontres, l’ASC Riyadh s’impose sur le fil (1-0) face au Centre Moulaye M’Bareck ; l’AS Garde confirme sa solidité en battant le FC Amitié 2020 (2-1) ; le FC Oasis et le Dar El Barka FC se neutralisent (0-0) ; l’ASAC Concorde réalise un gros coup en s’imposant (1-0) contre le Widad Arafat ; l’AS Vallée frappe fort en dominant le Ways FC (3-1).

Classement : Brakna solide leader

Après huit journées, le FC Brakna conserve la tête avec 18 points, grâce à une belle régularité. Juste derrière, l’ASAC Concorde (16 pts) reste en embuscade après sa victoire précieuse. Le podium est complété par l’AS Armée (15 pts), talonnée par l’Olympic de Sebkha (14 pts) et l’ASC Riyadh (14 pts). Le ventre mou reste très serré avec plusieurs équipes à 11 points, notamment le FC Amitié 2020, l’AS Vallée et le Ways FC.

Zone rouge sous pression : la situation devient préoccupante pour le FC Oasis (14ème, 6 pts), le Widad Arafat, le Centre M’Bareck et le Star Arafat (7 pts). Ces équipes devront rapidement réagir pour éviter de s’enliser en bas du classement. Une lutte ouverte : entre la course à la montée et la bataille pour le maintien, cette Super D2 version 2025-2026 offre un suspense total. Chaque journée redistribue les cartes, et rien n’est encore joué. Prochaine étape : confirmer pour les leaders, réagir pour les retardataires. La saison est encore longue, mais la pression monte déjà !

Garaï apaise la polémique et réaffirme son engagement envers les Mourabitounes

Le sélectionneur des Mourabitounes, Aritz López Garai, s’est récemment retrouvé au centre d’une vive controverse après la diffusion de propos qui ont rapidement enflammé la sphère sportive. Selon des déclarations relayées par la plateforme Planeta Boca Juniors, le technicien espagnol aurait affirmé : « Si Juan Román Riquelme - en référence à la légende du club argentin – m’appelait pour me proposer un contrat, je quitterais la sélection mauritanienne pour entraîner Boca Juniors. » Ces déclarations s’inscrivent dans une série d’interviews et de contenus médiatiques diffusés par la même plateforme, dans lesquels le technicien espagnol a également exprimé sa grande admiration pour l’ambiance du stade La Bombonera, qu’il a qualifiée d’expérience unique comparée aux plus grandes enceintes du monde.

Des propos qui ont immédiatement suscité une vague de réactions, notamment chez les supporters mauritaniens, nombreux à exprimer leur incompréhension face à ce qu’ils ont perçu comme un manque d’engagement envers la sélection nationale. Face à l’ampleur de la polémique, Garai n’a pas tardé à réagir. Dans une mise au point publiée sur ses réseaux sociaux, il a tenu à clarifier le contexte de ses déclarations, expliquant qu’elles avaient été prononcées « sur un ton amical », dans un cadre détendu, en réponse à une question journalistique.

Le sélectionneur a surtout insisté sur l’essentiel : son engagement envers la Mauritanie « reste total » depuis sa prise de fonction en 2023. Il a également réaffirmé sa fierté de diriger les Mourabitounes et sa détermination à poursuivre le travail entrepris avec le groupe. Ce rétropédalage vise clairement à apaiser les tensions et à recentrer l’attention sur les objectifs sportifs à venir. À l’approche d’échéances importantes, le staff technique entend désormais tourner la page de cette polémique et maintenir le cap, avec un seul mot d’ordre : la performance.

Super D1 : le FC N’Zidane signe un retour gagnant et fait chuter le FC Nouadhibou

Le FC N’Zidane n’a pas manqué son grand retour sur les terrains. Après une longue période d’absence en guise de protestation contre certaines décisions de la commission de discipline, le club d’Atar a marqué les esprits en s’imposant 2-1 face au FC Nouadhibou au Stade municipal. Dès l’entame de la rencontre, les locaux ont affiché leurs intentions. Il n’a fallu que six minutes pour voir Sidi Touda ouvrir le score, profitant d’un début de match intense et bien maîtrisé par les siens. Porté par cet avantage rapide, le FC N’Zidane a continué de pousser et a doublé la mise à la 21ème minute, grâce à Amadou Doudou Soumaré, auteur d’un superbe coup franc.

Surprise mais expérimentée, l’équipe de Nouadhibou n’a pas tardé à réagir. Dès le retour des vestiaires, Mohamed Saïd a réduit l’écart à la 47ème minute, relançant complètement la rencontre. Malgré la pression exercée par les visiteurs en seconde période, le FC N’Zidane a su faire preuve de solidité défensive et de discipline tactique pour conserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final. Ce succès revêt une importance particulière pour le FC N’Zidane, qui effectue ainsi un retour remarqué après sa suspension volontaire. Au-delà des trois points, c’est un message fort envoyé au reste du championnat : le club est bien de retour, avec des ambitions intactes. Avec ce succès, les poulains de Modou Niang totalisent 33 points et occupe la quatrième place. De son côté, le FC Nouadhibou reste leader avec 45 points et concède sa première défaite de la saison.

Super D1 : King's et Pompiers dos-à-dos

Opposés le vendredi 3 Avril, les Nouakchott King’s et l’AS Pompiers se sont neutralisés sur un score vierge (0-0), au terme d’une rencontre fermée et peu prolifique en occasions. Malgré quelques tentatives de part et d’autre, les deux formations n’ont jamais réussi à faire sauter le verrou défensif adverse, se quittant finalement dos-à-dos dans ce duel d’ouverture.

Au classement, ce résultat n’arrange pas les affaires des Nouakchott King’s qui reste englué à la 10ème place avec 22 points. De son côté, l’AS Pompiers, toujours bien positionnée dans le haut du tableau, conserve sa 3ème place avec 36 unités, mais manque l’occasion de se rapprocher davantage du sommet. Un match nul logique au vu de la physionomie de la rencontre, qui lance néanmoins une 21ème journée appelée à offrir plus de spectacle.

Super D1 (J21) : l’ASC SNIM renverse l’ASC Police grâce à un doublé de Zeïdane M’bareck

Au terme d’une rencontre disputée au stade Cheikha Boïdiya, l’ASC SNIM s’est imposée face à l’ASC Police (2-1), le samedi 4 Avril, à l’occasion de la 21ème journée de la Super D1. Le match a rapidement basculé en faveur de la formation minière, portée par un Zeïdane M’bareck décisif. L’attaquant a ouvert le score dès la 9ème minute avant de s’offrir un doublé à la 39ème, permettant à son équipe de regagner les vestiaires avec un avantage confortable (0-2). Au retour sur le terrain, l’ASC Police a tenté de réagir et est parvenue à réduire l’écart à la 61ème minute, grâce à Ibrahima Alghab Ba. Malgré plusieurs offensives en fin de rencontre, les policiers n’ont cependant pas réussi à recoller au score.

Solide et réaliste, l’ASC SNIM repart avec les trois points et confirme sa bonne dynamique dans cette phase décisive du championnat. Les miniers grimpent à la cinquième place provisoire avec 30 points. De son côté, les hommes de Taleb Lemrabott occupent la neuvième position avec 25 unités et devront rapidement se relancer pour éviter de s’enliser au classement.

Super D1 (J21) : le FC Ksar s’impose et entretient l’espoir

Le FC Ksar a signé une victoire précieuse face au Chemal FC (1-0), le samedi 4 Avril, à l’occasion de la 21ème journée de la Super D1 2025-2026. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Pape Latihyr Dieng à la 53ème minute, permettant aux Ksarois de faire la différence dans une rencontre globalement disputée. Grâce à ce succès, le FC Ksar porte son total à 13 points. Malgré cette victoire, le club reste provisoirement à la 13ème place et demeure en zone de relégation, mais conserve des motifs d’espoir dans la lutte pour le maintien. De son côté, Chemal FC concède un revers qui freine sa dynamique. Le club reste néanmoins bien positionné au classement, occupant, pour l’instant, la huitième place avec 26 points. Une victoire importante pour le FC Ksar, qui pourrait s’avérer décisive dans la course au maintien à l’approche du sprint final.

Super D1 : le FC Tevragh-Zeïna corrige l’Inter Nouakchott (3-0), Ahmed Ahmed en mode triplé

Le FC Tevragh-Zeïna a largement dominé l’Inter Nouakchott (3-0), grâce à une performance exceptionnelle d’Ahmed Ahmed, auteur d’un triplé décisif (37’,72’ et 85’), le dimanche 5 Avril. Maîtrisant parfaitement son sujet, le FC Tevragh Zeïna a imposé son rythme tout au long de la rencontre, ne laissant aucune chance à une formation de l’Inter dépassée dans tous les compartiments du jeu. Ce succès permet aux Tevragh-Zeïnois de grimper provisoirement à la dixième place du classement avec 24 points, confirmant leur bonne dynamique. À l’inverse, la situation se complique sérieusement pour l’Inter Nouakchott, toujours englué dans la zone de relégation avec seulement 12 points.