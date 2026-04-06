Entre poussée des taxes et atteinte aux libertés : la CAD dénonce un étouffement des populations

La Coalition pour une Alternance Pacifique (CAD2029), un collectif regroupant la mouvance du député Biram Dah Abeid, des forces politiques proches de l’ancien président de la République, Mohamed Abdel Aziz et diverses entités, dénonce l’’étouffement des populations par la hausse des taxes sur les téléphones, la poussée vertigineuse du prix des hydrocarbures liquides et la menace sur les libertés, dans une déclaration rendue publique samedi soir. Ce document décrit la situation d’un peuple “plongé dans une crise asphyxiante, nourrie par la corruption et la mauvaise gestion, pendant que le pouvoir s’obstine à mépriser la détresse des citoyens, creusant davantage l’abîme de la misère et de la pauvreté. Une dérive qui trouve sa dernière illustration dans une fiscalité prédatrice à travers les taxes sur les transactions numériques et les téléphones, venues alourdir le fardeau sur des populations déjà épuisées”.

Un contexte dans lequel est tombée “la décision des autorités portant sur la flambée des prix des hydrocarbures liquides, qui déclenche une cherté inédite du coût de la vie frappant l’ensemble des biens et des services, et réduisant la population à l’incapacité de faire face aux nécessités les plus élémentaires”. Par ailleurs, la Coalition pour l’Alternance Démocratique (CAD2029) dénonce avec fermeté “l’interdiction du rassemblement pacifique de protestation” projeté par le parti “Mauritanie en Avant” comme “une atteinte aux libertés garanties par la constitution et les conventions internationales”. Dans la foulée, la déclaration du collectif rappelle aussi que l’appel à descendre dans la rue, lancé par le parti “Tahadi-Rénovation du Mouvement Démocratique, pour des manifestations pacifiques, constitue un droit légitime face à l’échec d’un régime injuste vis à vis du peuple” qui s’engage “dans une tentative désespérée d’étouffer les voix, pendant que les populations subissent des épreuves insupportables”.

La CAD 2029 lance enfin un appel pressant “à l’ensemble des forces de l’opposition dans toute sa diversité, pour une prise de conscience, par rapport à l’impérieuse nécessité de serrer les rangs et coordonner les actions politiques militantes, face à un régime corrompu et des manœuvres destructrices, visant à fragmenter les forces vives et à ballonner les voix discordantes”.

Avec Nouakchott Times