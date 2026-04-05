Tendances pluviométriques globalement normales à déficitaires pour l’hivernage 2026

Les cumuls pluviométriques attendus en Mauritanie pour la saison des pluies 2026 devraient être globalement normaux, avec toutefois des tendances déficitaires dans plusieurs zones, selon un communiqué publié par l’Office National de la Météorologie (ONM). L’ONM indique que ces prévisions reposent sur l’analyse des températures de surface de la mer (TSM) dans les principaux bassins océaniques — notamment les océans Atlantique, Pacifique et Indien, ainsi que la mer Méditerranée — comme sur sur les projections issues de modèles climatiques internationaux.

Pour la période Juin-Juillet-Août, les cumuls pluviométriques devraient être globalement normaux à tendance déficitaire dans la zone agro-pastorale du pays. En revanche, le Centre et le Nord pourraient enregistrer des précipitations normales à tendance excédentaire. S’agissant de la période Juillet-Août-Septembre, des cumuls normaux à tendance déficitaire sont attendus dans la partie Est de la zone agro-pastorale. À l’Ouest du pays, les précipitations devraient osciller entre des niveaux déficitaires et normaux, tandis que le Nord connaîtrait des cumuls globalement excédentaires. Ces tendances traduisent une variabilité spatiale marquée de l’hivernage 2026, dans un contexte fortement influencé par les conditions thermiques océaniques.