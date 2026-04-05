Grève des étudiants à Université de Nouadhibou sur fond de revendications urgentes

Les étudiants de l’Université de Nouadhibou ont entamé une grève générale pour protester contre leurs conditions de vie et dا’études, a annoncé l’Union nationale des étudiants de Mauritanie. Dans un communiqué publié jeudi, l’organisation évoque des « doléances urgentes », notamment la réouverture du restaurant universitaire, l’ouverture des résidences estudiantines et le renforcement du transport, via une augmentation du nombre de bus. Les grévistes dénoncent également les retards dans le paiement des bourses et appellent les autorités à intervenir rapidement afin d’améliorer les services universitaires. Ce mouvement intervient quelques mois après l’ouverture officielle de l’établissement, qui a accueilli ses premiers étudiants lors de la rentrée académique 2025-2026 avec une capacité initiale de 800 places.

Fondée par décret du Conseil des ministres, l’université comprend trois facultés — sciences juridiques et économiques, sciences et techniques, et sciences humaines —, ainsi que deux instituts dédiés à la technologie et aux langues et traduction. Le projet a été présenté comme un levier de formation adapté aux spécificités économiques de la ville. Implanté sur le site de l’ancien Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP), le campus s’inscrit dans une politique de décentralisation de l’enseignement supérieur en Mauritanie, visant à rapprocher l’offre académique des besoins régionaux.