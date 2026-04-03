Le PNBA invité au festival Escale à Sète

C'est un festival dans le sud de la France, au bord de la Méditerranée, Escale à Sète qui attire foules et passionnés des océans et des mers. Pendant 4 jours, au rythme des musiques et des chants des pêcheurs, les yeux et les oreilles se laissent emporter dans des rêves d ailleurs. Cette année, la Mauritanie a été invitée, célébrant la beauté du Banc d’Arguin et le courage des lanches, sous le vol des milliers d’oiseaux qui y résident. Hélas le vent qui souffle par rafales depuis des jours sur la Méditerranée n’a pas permis à la lanche Mbarka d’accoster.

Il est dit que le désert réserve des surprises au monde. Ainsi, malgré la mésaventure de Mbarka, la sagesse mauritanienne s’est affichée avec le sourire de toute l’équipe présente autour d un méchoui, d’un plateau de dattes de l’Adrar et de multiples verres de thé, mais aussi de jus d’hibiscus (le fameux bissap) et de joyeuses rencontres.

Certainement, certains visiteurs du village mauritanien auront succombé à l’hospitalité de son peuple et inchallah, voyageront jusqu'à Nouamghar, R’gueiba ou Iwik prochainement... souhaitons leur la bienvenue dans notre pays.

Et pour terminer, nous adressons un grand merci à la ville de Sète, aux joyeux bénévoles du festival, et à la belle équipe mauritanienne qui a su affronter vents et marées pour accueillir les visiteurs, les chercheurs de liberté et celles et ceux qui ont besoin.