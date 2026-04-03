 ﻿Forum International pour la relance du tourisme

Nouakchott abrite un forum international sur le tourisme placé, sous le thème “l’épopée du sable et la mer” du 02 au 05 avril 2026.

Cette manifestation, qui en est à sa première édition, est organisée par l’Office National du Tourisme (ONT) dans une perspective de relance du secteur, a démarré au cours de la nuit du jeudi au vendredi.

Le premier Forum International sur le Tourisme de Nouakchott a été lancé dans un réceptif hôtelier situé au bord de la plage, en présence de la Ministre du Commerce et du Tourisme, Zeinebou mint Ahmednah, de plusieurs hauts responsables nationaux, de nombreux invités étrangers et d’une forte assistance.

A travers la tenue du forum, l’Office National du Tourisme (ONT) vise “à renforcer le rôle de la Mauritanie dans les manifestations touristiques régionales et internationales, à travers la présentation d’un tableau complet de la diversité culturelle et environnementale” dans le cadre d’un exercice de communication et d’expositions visuelles, alliant “ le visage des vastes étendues désertique à la côte atlantique”. Une dimension de l’environnement physique à la laquelle se greffe “une touche d’authenticité culturelle”.

Présentant le forum, la Ministre du Commerce et du Tourisme, Zeinebou mint Ahmednah, décrit “un événement scientifique et professionnel de haut niveau, une plateforme de dialogue stratégique, d’échange d’expériences et de création de partenariats, ainsi qu’une opportunité d’explorer les perspectives d’investissements dans l’un des secteurs les plus prometteurs de l’économie nationale. Dans ce contexte, l’organisation du Forum International du Tourisme de Nouakchott traduit un message clair : le tourisme est devenu un pilier fondamental du développement économique et un secteur stratégique contribuant au renforcement et au rapprochement des relations entre les peuples”.

En dépit du déficit d’infrastructures, la Mauritanie présente de nombreux atouts liés à toutes les dimensions des activités touristiques : le sable fin des vastes étendues désertiques pour un parcours à dos de chameau, l’océan Atlantique sur une façade de 700 kilomètres abritant les parcs nationaux du Banc d’Arguin et Diawling, les cités anciennes classées patrimoine mondial par l’UNESCO : Chinguetti, Oualata, Tichitt et Ouadane.... Entre les plages vierges de la côte atlantique, les parcs naturels, les vastes dunes du Sahara, les villes historiques et la diversité culturelle notable affichée par les populations du Nord, du centre et de la vallée du fleuve Sénégal, dans le domaine du savoir faire et des activités artistiques, la Mauritanie présente des charmes touristiques indéniables.

Mais il faut surtout gérer les défis en explorant le littoral et tous les autres endroits, dans une perspective d’identification des opportunités d’investissements, de développement de la dimension numérique au service du tourisme.