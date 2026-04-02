Communiqué de presse: La Mauritanie mobilise les acteurs sectoriels pour transformer durablement ses systèmes agroalimentaires

2 April, 2026 - 14:21

Un Forum national d'investissement agricole se tiendra les 7 et 8 avril 2026 à l'hôtel Sheraton à Nouakchott,  sous le thème : « Renforcer les partenariats, définir les priorités et cibler les investissements pour accélérer  la transformation des systèmes agroalimentaires en Mauritanie ». 
Organisé  conjointement  par  l'Agence  de  promotion  des  investissements  en  Mauritanie  (APIM)  et  l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), cet événement réunira décideurs  publics,  investisseurs,  partenaires  techniques  et  financiers,  acteurs  du  secteur  privé,  ainsi  que  les  représentants des filières productives. 
L’objectif principal du forum est de mobiliser des investissements structurants pour valoriser le potentiel  agro-sylvo-pastoral  mauritanien  à  travers  des  sessions  plénières,  des  présentations  techniques  et  des  rencontres professionnelles ciblées entre entreprises et institutions publiques. 
Ce forum se tient en prélude à la 34ᵉ session de la Conférence régionale de la FAO pour l'Afrique (#ARC34),  prévue du 13 au 17 avril 2026 à Nouakchott. Il s'inscrit dans le cadre de l'initiative mondiale « Main dans la  Main » (Hand-in-Hand).  

Une dynamique de transformation économique et un potentiel stratégique : 
La Mauritanie s’inscrit dans un dynamique de transformation économique ambitieuse. Le secteur agro-sylvo-pastoral est érigé en priorité nationale pour renforcer la souveraineté alimentaire et réduire la dépendance  aux importations de produits essentiels. 
Le pays dispose d’atouts naturels considérables : plus de 500 000 hectares de terres agricoles valorisables,  un  potentiel  hydrique  estimé  à 11,4 milliards  de m³  par  an,  un  cheptel  de  29  millions  de  têtes  selon  le  Recensement  Général  de  l’Elevage  (RGE)  de  2024,  ainsi  qu’un  potentiel  halieutique  important  avec  une  capacité de capture estimée à 1,8 million de tonnes par an. 
Ces  ressources  constituent  une  base  solide  pour  le  développement  de  projets  d’investissement  à  forte  rentabilité,  portés  par  un potentiel  de  valorisation encore  sous-exploité et  une  demande  croissante  aux  niveaux national et régional. 

Des filières prioritaires à fort impact : 
Afin  de  répondre  à  ces  enjeux,  le  Gouvernement  mauritanien,  avec  l’appui  de  la  FAO,  met  en  œuvre  l’initiative « Main dans la Main » (Hand-in-Hand), un programme international lancé en 2019 pour accélérer  la transformation agricole et réduire la pauvreté. Cette initiative permet d’orienter les investissements vers  des filières à fort potentiel. À l'issue d'analyses économiques approfondies menées avec l’appui du Centre  d’investissement de la FAO (CFI), cinq filières ont été identifiées comme offrant les meilleures perspectives  de rendement et d'impact : blé irrigué, production laitière, oignon, pomme de terre et cultures fourragères. 

Ces filières ont fait l’objet de plans d’investissement structurés, prêts à être présentés à des investisseurs et  à  des  institutions  financières,  constituant  ainsi  le  premier  jalon  d’une  dynamique  appelée  à  s’étendre  à  l’ensemble des secteurs productifs. 
La FAO met son expertise au service du développement durable en Mauritanie. Elle contribue à renforcer la  sécurité alimentaire, à préserver les ressources naturelles et à orienter les investissements vers des solutions  durables. 
De  son  côté,  l’APIM,  est  le  point  d’entrée  des  investisseurs,  elle  joue  un  rôle  central  en  facilitant  les  démarches et en valorisant les opportunités du pays. Elle accompagne les investisseurs à chaque étape, en simplifiant les procédures et en favorisant les échanges avec les partenaires publics et privés. 
Nouakchott, avril 2026 