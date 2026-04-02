Communiqué de presse: La Mauritanie mobilise les acteurs sectoriels pour transformer durablement ses systèmes agroalimentaires

Un Forum national d'investissement agricole se tiendra les 7 et 8 avril 2026 à l'hôtel Sheraton à Nouakchott, sous le thème : « Renforcer les partenariats, définir les priorités et cibler les investissements pour accélérer la transformation des systèmes agroalimentaires en Mauritanie ».

Organisé conjointement par l'Agence de promotion des investissements en Mauritanie (APIM) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), cet événement réunira décideurs publics, investisseurs, partenaires techniques et financiers, acteurs du secteur privé, ainsi que les représentants des filières productives.

L’objectif principal du forum est de mobiliser des investissements structurants pour valoriser le potentiel agro-sylvo-pastoral mauritanien à travers des sessions plénières, des présentations techniques et des rencontres professionnelles ciblées entre entreprises et institutions publiques.

Ce forum se tient en prélude à la 34ᵉ session de la Conférence régionale de la FAO pour l'Afrique (#ARC34), prévue du 13 au 17 avril 2026 à Nouakchott. Il s'inscrit dans le cadre de l'initiative mondiale « Main dans la Main » (Hand-in-Hand).

Une dynamique de transformation économique et un potentiel stratégique :

La Mauritanie s’inscrit dans un dynamique de transformation économique ambitieuse. Le secteur agro-sylvo-pastoral est érigé en priorité nationale pour renforcer la souveraineté alimentaire et réduire la dépendance aux importations de produits essentiels.

Le pays dispose d’atouts naturels considérables : plus de 500 000 hectares de terres agricoles valorisables, un potentiel hydrique estimé à 11,4 milliards de m³ par an, un cheptel de 29 millions de têtes selon le Recensement Général de l’Elevage (RGE) de 2024, ainsi qu’un potentiel halieutique important avec une capacité de capture estimée à 1,8 million de tonnes par an.

Ces ressources constituent une base solide pour le développement de projets d’investissement à forte rentabilité, portés par un potentiel de valorisation encore sous-exploité et une demande croissante aux niveaux national et régional.

Des filières prioritaires à fort impact :

Afin de répondre à ces enjeux, le Gouvernement mauritanien, avec l’appui de la FAO, met en œuvre l’initiative « Main dans la Main » (Hand-in-Hand), un programme international lancé en 2019 pour accélérer la transformation agricole et réduire la pauvreté. Cette initiative permet d’orienter les investissements vers des filières à fort potentiel. À l'issue d'analyses économiques approfondies menées avec l’appui du Centre d’investissement de la FAO (CFI), cinq filières ont été identifiées comme offrant les meilleures perspectives de rendement et d'impact : blé irrigué, production laitière, oignon, pomme de terre et cultures fourragères.

Ces filières ont fait l’objet de plans d’investissement structurés, prêts à être présentés à des investisseurs et à des institutions financières, constituant ainsi le premier jalon d’une dynamique appelée à s’étendre à l’ensemble des secteurs productifs.

La FAO met son expertise au service du développement durable en Mauritanie. Elle contribue à renforcer la sécurité alimentaire, à préserver les ressources naturelles et à orienter les investissements vers des solutions durables.

De son côté, l’APIM, est le point d’entrée des investisseurs, elle joue un rôle central en facilitant les démarches et en valorisant les opportunités du pays. Elle accompagne les investisseurs à chaque étape, en simplifiant les procédures et en favorisant les échanges avec les partenaires publics et privés.

Nouakchott, avril 2026