Dialogue national: Terre en vue ?

Le processus préparatoire du dialogue national en Mauritanie semble être entré dans sa phase finale. Plusieurs acteurs issus des différents pôles politiques évoquent une étape importante, sans pour autant la considérer comme décisive. Il faudra sans doute attendre la réunion prévue le lundi 30 Mars pour mieux cerner l’orientation que prendra ce processus.

D’ores et déjà, les différentes composantes engagées dans les concertations ont transmis leurs observations finales sur le document soumis par le président de la République. Selon certaines sources, ce texte n’aurait pas connu de modifications substantielles par rapport au rapport élaboré par le coordinateur national du dialogue, Moussa Fall. La rencontre de lundi pourrait toutefois marquer un tournant. Elle devrait permettre de finaliser le document de référence et de trancher sur des questions essentielles : modalités d’organisation, mécanismes de fonctionnement, agenda, méthodologie, ainsi que les garanties de mise en œuvre des recommandations.

À ce stade, les principaux obstacles semblent avoir été levés. Une feuille de route consensuelle serait en voie d’aboutissement et les différents pôles politiques affichent leur volonté de contribuer à un dialogue inclusif et constructif. De son côté, le président de la République a accédé à certaines revendications, notamment celles relatives à l’apaisement du climat politique et aux garanties d’application des conclusions du dialogue. Il a, à plusieurs reprises, réaffirmé son engagement à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réussite de cette initiative.

Ces assurances répondent en partie aux préoccupations de l’opposition qui reste vigilante. Échaudée par les expériences passées, elle insiste sur la nécessité d’éviter que les recommandations issues du dialogue ne restent lettre morte, comme ce fut le cas, naguère, pour certaines propositions pourtant consensuelles. Le temps consacré à la préparation de la conférence est perçu par certains observateurs comme le signe d’une volonté politique de réussir le processus, dans la perspective d’achever le mandat présidentiel dans un climat apaisé. Une aspiration largement partagée au sein de l’opinion publique.

Cependant, des voix se sont récemment élevées pour suggérer que le dialogue pourrait également aborder une éventuelle révision constitutionnelle, notamment en ce qui concerne le nombre et la durée des mandats présidentiels. Ces appels ont suscité des interrogations, ravivant le souvenir des tensions liées au débat sur un éventuel troisième mandat, qui avait profondément marqué la scène politique nationale.

Dans ce contexte, la question de la succession du chef de l’État, évoquée dès le lendemain de sa réélection, continue d’alimenter les analyses. Si le président de la République considère ces débats comme des tentatives de diversion susceptibles de détourner l’attention de l’essentiel — à savoir la mise en œuvre de son programme « Mon ambition pour la patrie » —, son silence face aux partisans d’un troisième mandat entretient néanmoins les spéculations. Entre volonté affichée d’apaisement, attentes politiques et zones d’ombre persistantes, la réunion du 30 Mars pourrait ainsi constituer un moment-charnière pour l’avenir du dialogue national en Mauritanie.

Dalay Lam

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Encadré

Les différents camps choisissent leurs représentants au dialogue

La Coalition de l'Alternance Démocratique (CAD2029), une nouvelle force politique d'opposition créée récemment, a annoncé, dans le cadre de la finalisation de la délégation de l'opposition au sein du mécanisme de concertation, ses représentants pour le prochain dialogue national inclusif.

La liste comprend huit noms : Lô Gourmo Abdoul, Noureddine Ould Mohamedou, Samory Ould Bey, El Mokhtar Ould Cheikh, Sidi Ould El Kory, El Hadj Oumar Tall, Ekhyarhoum Ould Hamadi et Youssef Ould Issa.

Le parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement (Tawassoul) a présenté quant à lui trois représentants à savoir Ahmedou Ould Mballa, Yahya Ould Aboubacar et Mohamed Lemine Ould Chouaïb.

Le Parti Insaf au pouvoir a présenté pour sa part trois délégués à ces concertations. Il s’agit de : Sidi Ahmed Ould Rais, El Moudir Ould Boune et Mohamed Yahya Ould Horma.

Les représentants des autres partis de la majorité n’ont pas encore été désignés.

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Encadré

Réunion préliminaire du dialogue : premier couac

La réunion préliminaire du dialogue national, tenue ce lundi 30 mars entre les représentants des différents pôles politiques, a été suspendue quelques heures seulement après son ouverture. Un démarrage difficile qui ne manquera pas d’alimenter le scepticisme de certains observateurs.

Selon des sources concordantes proches des discussions, les échanges ont rapidement achoppé sur la question sensible des réformes institutionnelles. En cause : l’introduction, par la majorité, d’une proposition relative à la modification des mandats présidentiels dans le document de travail. Une initiative aussitôt rejetée par l’opposition, qui en avait fait une ligne rouge clairement affichée lors de précédentes sorties médiatiques.

Face à ce blocage, la majorité présidentielle aurait sollicité un report de la réunion afin de mener des concertations internes. Les différentes parties pourraient ainsi se retrouver dès ce mardi pour tenter de relancer les discussions.

Cette tension intervient dans un contexte où la question d’un éventuel troisième mandat s’invite de plus en plus dans le débat politique national. Ces dernières semaines, certaines voix proches du pouvoir ont publiquement plaidé pour une révision de dispositions constitutionnelles encadrant le nombre et la durée des mandats présidentiels, sans qu’aucune position officielle n’ait été exprimée par la présidence.

Du côté de l’opposition, le ton reste ferme. « Il est hors de question d’introduire des modifications constitutionnelles dans ce dialogue », affirme un responsable politique, qui conditionne la poursuite du processus à des clarifications préalables.

Dans ce contexte tendu, l’avenir du dialogue national apparaît déjà incertain, suspendu à la capacité des acteurs à s’accorder sur son périmètre et ses priorités.