Restructuration d’« El Insaf » : Rationalisation organisationnelle ou refondation politique ? Par Ahmed Mohamed Hamada, écrivain et analyste politique

Dans les systèmes politiques en transition, les séquences de réorganisation interne des partis ne relèvent jamais du simple ajustement technique. Elles constituent souvent des moments révélateurs d’une tentative plus profonde : celle de redéfinir les équilibres internes, mais aussi de repositionner l’appareil partisan dans son rapport au pouvoir et à la société. C’est à cette aune que doit être appréhendée la décision du président du parti El Insaf, Mohamed Bilal, relative à la répartition des secrétariats permanents.

À première lecture, la démarche s’inscrit dans une logique de rationalisation organisationnelle : spécialisation fonctionnelle, sectorisation des compétences, et élargissement du spectre thématique. L’intégration de portefeuilles couvrant l’économie, l’énergie, la gouvernance ou encore le numérique traduit une volonté d’adaptation aux mutations contemporaines de l’action publique. Elle suggère, en creux, la reconnaissance d’un impératif : celui de dépasser la politique d’énonciation pour entrer dans une politique de production.

Mais au-delà de cette architecture, la question essentielle demeure celle de l’effectivité. Car dans le contexte mauritanien, l’inflation des structures a souvent cohabité avec une relative faiblesse de leur capacité d’influence. L’enjeu n’est donc pas tant de multiplier les instances que de leur conférer une véritable autonomie fonctionnelle, adossée à des mécanismes clairs de coordination, de responsabilité et d’évaluation.

C’est ici que se noue la problématique centrale : celle de l’autonomie du parti dans un environnement marqué par une forte interpénétration entre sphère partisane et appareil étatique. L’histoire politique récente a montré combien la porosité entre ces deux registres pouvait conduire à une dilution du rôle du parti, réduit tantôt à une caisse de résonance, tantôt à un simple vecteur de légitimation.

Or, un parti majoritaire ne peut durablement s’inscrire dans cette logique sans altérer sa crédibilité. Sa fonction ne se limite pas à soutenir ; elle consiste aussi à structurer le débat, à produire des alternatives, et à exercer une forme de vigilance critique. C’est dans cette capacité à maintenir une distance fonctionnelle avec l’exécutif que se mesure, en définitive, sa maturité institutionnelle.

Ne pas ignorer la dimension stratégique de la restructuration

Dans cette perspective, la redéfinition de la relation entre le parti et le gouvernement apparaît déterminante. Une configuration équilibrée supposerait un parti capable d’élaborer, de questionner et de proposer, face à un exécutif chargé de décider et de mettre en œuvre. Loin d’affaiblir l’État, une telle articulation contribuerait à renforcer la qualité de la décision publique et la crédibilité du système politique dans son ensemble.

Reste que toute ingénierie organisationnelle demeure tributaire des acteurs qui la portent. Sans un investissement réel des cadres et des élus, sans une culture interne valorisant l’initiative et la responsabilité, les structures risquent de demeurer des enveloppes formelles, sans véritable portée opérationnelle.

Par ailleurs, il serait illusoire d’ignorer la dimension stratégique de cette restructuration. À l’approche des échéances électorales, le renforcement des capacités organisationnelles répond aussi à un impératif de mobilisation et de projection. Mais là encore, l’efficacité ne saurait être uniquement procédurale : elle dépendra de la capacité du parti à articuler organisation, discours et offre politique cohérente.

En définitive, la restructuration engagée par El Insaf oscille entre deux horizons : celui d’une rationalisation maîtrisée de l’appareil partisan, et celui — plus exigeant — d’une véritable refondation de sa fonction politique.

La question reste donc entière : Mohamed Bilal saura-t-il transformer cette architecture en levier d’action réelle, là où d’autres, avant lui, se sont heurtés aux mêmes limites ?

Les prochains jours en apporteront la réponse.