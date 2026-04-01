Sports…Sports…

Amical international : l’Argentine s'impose difficilement face à la Mauritanie (2-1)

Malgré une courte défaite (2-1) face à l'équipe d’Argentine de football, championne du Monde en titre, l’équipe de Mauritanie de football a livré à Buenos Aires une prestation de très haut niveau, marquée par un engagement total et une qualité de jeu qui resteront dans les mémoires.

Dans une rencontre intense, les Mourabitounes ont opposé une farouche résistance à l’une des meilleures équipes de la planète. Organisés, disciplinés et inspirés, ils ont affiché un visage conquérant, mettant en difficulté leurs adversaires par séquences. Si le réalisme a finalement penché du côté argentin, la Mauritanie peut se targuer d’avoir rivalisé avec panache, ne cédant que sur des détails face à une formation plus expérimentée.

Les Argentins ont rapidement pris l’ascendant grâce à Enzo Fernández, auteur de l’ouverture du score à la 17ème minute, avant que Nico Paz ne double la mise à la 32ème. Dominés dans la possession et globalement sous pression, les Mourabitounes ont néanmoins opposé une résistance par séquences, s’appuyant sur une organisation défensive disciplinée et quelques tentatives en contre-attaque. La sélection mauritanienne a été récompensée de ses efforts en toute fin de rencontre, lorsque Jordan Lefort a réduit le score dans le temps additionnel (90’+4’), inscrivant au passage son premier but en sélection.

Malgré la défaite, cette confrontation face à l’un des cadors du football mondial offre des motifs de satisfaction pour la Mauritanie, notamment dans sa capacité à réagir et à rivaliser par moments. Ce match s’inscrit dans une dynamique de progression pour les Mourabitounes appelés à tirer profit de ce type d’opposition de haut niveau pour poursuivre leur développement sur la scène internationale. Au-delà du résultat, c’est l’état d’esprit affiché par les coéquipiers du capitaine Aly Abeïd qui retient l’attention. Combativité, solidarité et ambition ont été les maîtres-mots d’une performance saluée par les observateurs et les supporters, aussi bien sur place qu’à travers le Monde.

Prestation des Mourabitounes : Ghazouani exprime sa satisfaction

Dans la foulée de cette prestation remarquable, le président de la République, Mohamed ould Cheikh El Ghazouani, a tenu à féliciter personnellement l’équipe nationale. Le chef de l’État s’est entretenu par téléphone avec le président de la Fédération mauritanienne de football, Ahmed ould Yahya, exprimant sa grande satisfaction quant au visage affiché par les Mourabitounes.

Il a salué « une performance héroïque » et un « esprit patriotique exemplaire », mettant en avant l’attitude irréprochable des joueurs dans la défense des couleurs nationales. Le Président a également encouragé l’ensemble du groupe — joueurs et encadrement technique — à poursuivre leurs efforts avec rigueur et constance, afin de s’inscrire durablement dans cette dynamique positive et de viser des résultats encore plus ambitieux à l’avenir.

En retour, la Fédération mauritanienne de football a exprimé sa profonde gratitude au chef de l’État pour cette marque d’attention, perçue comme un signal fort du soutien institutionnel au développement du sport et à l’épanouissement de la jeunesse. Malgré la défaite, la Mauritanie sort grandie de ce rendez-vous international. Une prestation fondatrice, porteuse d’espoirs, qui confirme la montée en puissance du football mauritanien sur la scène mondiale.

Ligue des champions CAF : le Pyramids FC saisit la Confédération africaine de football après son élimination face à l’AS FAR

Éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF, le Pyramids FC a décidé de passer à l’offensive sur le terrain administratif. Le club égyptien a officiellement déposé une plainte auprès de la Confédération africaine de football visant l’arbitre mauritanien Dahane Beïda, accusé d’avoir influencé l’issue du match retour. Battus 2-1 au Caire par l’AS FAR, après un nul (1-1) à l’aller, les Égyptiens ont vu leur parcours continental s’arrêter aux portes du dernier carré. Une élimination que le club conteste vivement, pointant du doigt plusieurs décisions arbitrales jugées litigieuses.

Dans son rapport adressé à la CAF, Pyramids évoque notamment deux penalties non accordés. Le premier, survenu en première période, n’a pas été sifflé, malgré le recours à la VAR. Le second concerne une intervention sur Youssef Obama en seconde mi-temps, également ignorée par le corps arbitral. Au-delà de ces faits de jeu, le club déplore une gestion contestée du temps additionnel, ainsi qu’un manque de protection de ses joueurs face à des interventions jugées rugueuses. Pyramids réclame en conséquence l’ouverture d’une enquête approfondie, estimant que ces décisions ont pesé lourdement sur le résultat final et sur son parcours dans la compétition. Qualifié pour les demi-finales, l’AS FAR poursuivra sa campagne face à RS Berkane, dans un duel 100 % marocain très attendu.

Souleymane Thioub, une consécration sur la scène sportive arabe

Le sport mauritanien enregistre une nouvelle avancée sur le plan international. Le 23 Mars 2026 à Casablanca (Maroc), Souleymane Thioub a été élu membre du Comité exécutif de la Confédération arabe des luttes, à l’issue de l’Assemblée générale élective de l’instance.

Actuel premier vice-président du Comité National Olympique et Sportif Mauritanien (CNOSM), ce dirigeant sportif chevronné voit ainsi son parcours couronné par une reconnaissance à l’échelle arabe. Une distinction qui reflète son engagement constant et sa vision stratégique en faveur du développement du sport, en particulier de la lutte. Ancien président de la Fédération mauritanienne de lutte, monsieur Souleymane Thioub a marqué son passage par une dynamique de croissance notable de la discipline. Il s’était ensuite retiré de ses fonctions fédérales pour se consacrer à ses responsabilités professionnelles dans le secteur des microfinances, sans pour autant s’éloigner des sphères décisionnelles du sport national.

Lors de cette même assemblée, marquée par la participation du président de la Fédération mauritanienne de lutte, Abou Hamidou Jah, le marocain Fouad Meskout a été élu à la tête de la Confédération arabe des luttes.

Dans un message officiel, le président du CNOSM, monsieur Abderrahmane Othmane, a salué cette élection, adressant ses félicitations à son collègue. Il a souligné que cette désignation illustre la confiance croissante accordée aux compétences mauritaniennes au sein des instances sportives régionales et internationales.

Pour le mouvement sportif national, cette nomination constitue un nouveau levier d’influence et de visibilité. Elle confirme également la montée en puissance des cadres mauritaniens dans les sphères décisionnelles du sport arabe, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités pour le développement et la professionnalisation du sport en Mauritanie.