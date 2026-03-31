Agir en faveur des systèmes agroalimentaires africains dans un contexte d’incertitude mondiale

À la veille de la 34e session de la Conférence Régionale de la FAO pour l’Afrique (ARC34), un appel à un leadership concret et collectif en matière de sécurité alimentaire et de nutrition/

Par Abebe Haile-Gabriel, Directeur Général Adjoint et Représentant régional pour l’Afrique de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

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Les chocs mondiaux pèsent de plus en plus lourdement sur les systèmes agroalimentaires africains. Les perturbations commerciales entraînent une hausse du coût des engrais, du carburant et du transport. Les aléas climatiques anéantissent les récoltes. Les conflits chassent les agriculteurs de leurs terres. Ces phénomènes sont bien réels et s'intensifient. Cependant, les décisions les plus déterminantes pour l'avenir de l'agroalimentaire de l'Afrique sont toujours prises sur le continent même, dans les budgets nationaux, les cadres réglementaires et les plans d'investissement sous le contrôle des gouvernements africains.

La 34e session de la Conférence régionale pour l'Afrique de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, organisée par le gouvernement de la République islamique de Mauritanie à Nouakchott du 13 au 17 avril 2026, rassemble les ministres de l'Agriculture et des portefeuilles connexes de tout le continent. Il s'agit d'un forum où les engagements politiques devraient se traduire en priorités opérationnelles. La question centrale est de savoir si cette traduction se fera avec suffisamment de rapidité et de coordination.

Les chiffres ne laissent guère de place à l'ambiguïté. Selon le rapport "État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2025", environ 307 millions de personnes, soit plus d'une personne sur cinq, souffraient de sous-alimentation en Afrique en 2024. Depuis 2010, la prévalence de la sous-alimentation a augmenté de près de cinq points de pourcentage, effaçant ainsi une décennie de progrès. Parallèlement, le coût d'une alimentation saine s'est élevé à 4,41 dollars par personne et par jour en moyenne en termes de parité de pouvoir d'achat, ce qui rend une alimentation adéquate inaccessible à la majorité des ménages africains.

Il ne s'agit pas là de perturbations passagères. Elles sont le reflet de défaillances structurelles : un sous-nvestissement chronique dans les infrastructures rurales, des marchés fragmentés, des services de vulgarisation agricole défaillants et des systèmes agroalimentaires extrêmement vulnérables aux chocs extérieurs. Les conflits, la variabilité climatique et les ralentissements économiques s'aggravent mutuellement, et les populations les plus durement touchées (petits exploitants, éleveurs, femmes et jeunes) sont précisément celles sur lesquelles repose la production alimentaire du continent.

L'Afrique ne manque pas d'atouts. Elle détient environ 60 % des terres arables non cultivées de la planète. Sa population est la plus jeune de toutes les régions. Ses systèmes de savoirs locaux, forgés au fil des siècles, et son patrimoine agricole sont adaptés à des conditions auxquelles les modèles importés ne parviennent souvent pas à répondre. La question n'a jamais été de savoir si l'Afrique disposait des ressources nécessaires pour se nourrir. La question est de savoir si ses institutions et ses choix d'investissement sont organisés de manière à y parvenir.

En matière de financement, les dépenses publiques consacrées à l'agriculture en Afrique ont atteint environ 16 milliards de dollars en 2022, poursuivant ainsi une tendance positive. Cependant, cela ne représente qu'une faible part des besoins du secteur. Par ailleurs, les crédits accordés à l'agriculture représentent environ 2 % du total des prêts bancaires, un chiffre qui n'a quasiment pas évolué en dix ans, alors que le secteur emploie près de la moitié de la main-d'œuvre. Pour combler cet écart, il faut aller au-delà de simples objectifs ambitieux. Cela nécessite des cadres politiques plus solides pour le partage des risques, une utilisation plus efficace du financement mixte, ainsi que des investissements publics délibérément structurés pour attirer les capitaux privés, en particulier pour les petites et moyennes entreprises agroalimentaires, qui constituent le pilier des systèmes agroalimentaires locaux et créent des emplois.

L'innovation est importante, mais seulement lorsqu'elle profite à ceux qui en ont besoin. Les services de conseil numérique, les variétés de semences améliorées, les pratiques agricoles intelligentes et les systèmes d'information sur les marchés plus performants peuvent tous contribuer à accroître la productivité et à réduire les pertes. Trop souvent toutefois, ces outils restent cantonnés à des projets pilotes ou ne sont accessibles qu'aux exploitations à grande échelle. La prochaine vague d'innovation agricole en Afrique doit prendre en compte les réalités des petits exploitants, en particulier des femmes et des jeunes, qui produisent une part importante de la nourriture du continent, mais qui sont défavorisés en matière de vulgarisation, de crédit et de technologie.

La résilience ne peut être une considération secondaire. La variabilité climatique et la volatilité économique sont des caractéristiques permanentes du paysage, et non des perturbations temporaires dont il faut tenir compte dans la planification. Tout investissement dans les systèmes agroalimentaires africains, qu’il concerne l’irrigation, le stockage, les infrastructures de marché ou les chaînes de valeur, doit être soumis à des tests de résistance tenant compte des projections climatiques et conçu pour durer. Cela implique de donner la priorité à une production diversifiée, à une gestion durable des terres et à des institutions rurales plus solides, capables d’absorber les chocs sans s’effondrer.

La Conférence régionale est l'endroit où les États membres de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en Afrique définissent leurs priorités régionales et exposent les besoins de soutien auxquels ils sont confrontés. Pour les ministres de l'agriculture et des secteurs connexes, la tâche est concrète. Les plans nationaux d'investissement agricole doivent être davantage alignés sur les résultats des systèmes agroalimentaires. Les mécanismes de financement doivent être conçus pour atteindre les petits exploitants et les entreprises agroalimentaires qui ne sont pas pris en compte par les systèmes actuels. Enfin, les partenariats entre les pouvoirs publics, le secteur privé et les partenaires de développement doivent passer des protocoles d'accord à des résultats mesurables.

Dans ce domaine, la crédibilité repose sur les résultats, et non sur les déclarations. Dans un contexte où la marge de manœuvre budgétaire se réduit et où le financement du développement est de plus en plus concurrentiel, les gouvernements capables de démontrer le retour sur investissement de leurs initiatives agricoles – en termes de productivité, d’accès aux marchés et de résultats nutritionnels – attireront davantage de ressources dans ces deux domaines. Ceux qui n’y parviennent pas prendront encore plus de retard.

Il y a de quoi être confiant. Partout sur le continent, les pays renforcent leurs chaînes de valeur, développent les services numériques destinés aux agriculteurs et mobilisent de nouvelles sources de financement. Il ne s'agit pas là de simples possibilités théoriques, mais de réalités concrètes dans plusieurs pays. Le défi consiste à s'inspirer de ce qui fonctionne dans un contexte donné et à appliquer à grande échelle les principes sous-jacents, sans pour autant reproduire nécessairement le même modèle.

Les systèmes agroalimentaires africains continueront à fonctionner sous la pression de facteurs externes. Les coûts des intrants fluctueront, les flux commerciaux évolueront et les phénomènes climatiques s'intensifieront.

Mais la réponse doit s'ancrer dans les institutions africaines, s'appuyer sur la science et l'innovation, et être guidée par la volonté politique. La faim et la malnutrition ne sont pas des forces de la nature. Ce sont les conséquences de choix – en matière de budgets, de politiques et de priorités – et elles peuvent être inversées en faisant des choix différents.

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