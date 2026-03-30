Nouakchott accueillera le premier Forum international du tourisme du 2 au 5 avril 2026

Nouakchott se prépare à accueillir le premier Forum international du tourisme, organisé par l'Office national du tourisme de Mauritanie sur le thème «L'épopée du sable et de la mer », du 2 au 5 avril 2026, au Mirador, site surplombant la côte atlantique.

Cet événement international inédit en Mauritanie constitue une plateforme stratégique visant à valoriser les atouts touristiques du pays et à renforcer sa présence sur la scène touristique mondiale. Il offrira un panorama complet de la diversité environnementale et culturelle de la Mauritanie, qui englobe l'immensité du Sahara, la richesse du littoral atlantique et son authentique patrimoine culturel.

Le forum bénéficiera d'une large participation des acteurs du secteur touristique, des investisseurs, des experts internationaux et des représentants d'organisations et d'institutions régionales et internationales. En marge des événements, un village touristique présentera des exemples d'artisanat traditionnel, d'art et de coutumes locales, permettant aux visiteurs de découvrir de près la richesse et la diversité de la culture mauritanienne.

Les organisateurs soulignent que cet événement représente une avancée significative dans le développement du secteur touristique et envoie un message clair : la Mauritanie s'oriente avec confiance vers la construction d'une industrie touristique moderne fondée sur la durabilité, l'ouverture et le partenariat.