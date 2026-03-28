Nouakchott hausse le ton après la mort de ressortissants mauritaniens au Mali

La Mauritanie a exprimé sa « profonde indignation » et sa « vive préoccupation » suite aux incidents sécuritaires survenus récemment en territoire malien, près de la frontière, ayant coûté la vie à plusieurs de ses ressortissants, selon un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement mauritanien a condamné « avec la plus grande fermeté » ces actes jugés « inacceptables », rappelant que la protection de ses citoyens constitue une « ligne rouge ». Cinq victimes ont été formellement identifiées comme étant originaires de la localité de Sersar, dans la commune d’Aïn Farba (wilaya du Hodh El Gharbi). Les autorités ont rendu hommage aux disparus et présenté leurs condoléances aux familles, tout en réaffirmant la solidarité nationale.

Nouakchott a appelé les autorités maliennes à « mettre un terme » aux exactions visant des Mauritaniens, dénonçant des violences répétées depuis plusieurs années. Le gouvernement exige l’ouverture « sans délai » d’enquêtes « crédibles et transparentes » pour identifier les responsables et garantir la protection des civils, estimant que la poursuite de tels actes engage la responsabilité internationale du Mali. Tout en réaffirmant son attachement au dialogue et à la coopération régionale, la Mauritanie se réserve le droit de prendre « toutes les mesures appropriées » conformément au Droit international. Les autorités ont également appelé les citoyens, notamment dans les zones frontalières, à faire preuve de la plus grande vigilance et à éviter toute présence en territoire malien.

Ces incidents surviennent dans un contexte sécuritaire tendu dans la région frontalière. Depuis plusieurs années, le Mali est confronté à une instabilité persistante marquée par la présence de groupes armés, notamment jihadistes, opérant dans plusieurs zones du pays. La Mauritanie souligne que ces violences visant ses ressortissants ne sont pas isolées et s’inscrivent dans une série d’exactions répétées, appelant à une réponse ferme pour garantir la sécurité de ses citoyens.