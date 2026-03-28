Suspension des festivals dans les wilayas de l’intérieur

Le ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement a annoncé jeudi 26 Mars, la suspension des autorisations accordées à l’ensemble des festivals culturels et artistiques prévus dans les wilayas de l’intérieur du pays. Selon un communiqué officiel, cette mesure concerne toutes les manifestations, qu’elles soient à caractère international, national ou régional, et restera en vigueur jusqu’à la réunification des conditions jugées favorables à leur organisation.

Le département explique cette décision par le contexte de tensions géopolitiques internationales, ayant entraîné des perturbations des chaînes d’approvisionnement ainsi qu’une hausse significative des prix des carburants. Le ministère souligne que cette suspension s’inscrit dans une logique de rationalisation de la consommation des ressources énergétiques, imposée par la conjoncture actuelle. Il rappelle également que l’organisation de tels événements nécessite une importante mobilisation logistique, notamment en matière de transport et de participation du public, des conditions difficilement compatibles avec les exigences actuelles de sobriété énergétique. Tout en réaffirmant son attachement à la réussite de ces festivals, le ministère assure qu’ils seront reprogrammés lorsque les circonstances le permettront.