Risque de rupture d’approvisionnement : le président du Syndicat national des pharmaciens met en garde

Le président du Syndicat national des pharmaciens de Mauritanie, Sidiya ould Ahmedou, a mis en garde contre les répercussions du conflit en cours au Proche orient sur les chaînes mondiales d’approvisionnement, en particulier dans le secteur pharmaceutique. Dans une publication diffusée sur sa page Facebook, il a appelé à un renforcement de la vigilance, plaidant pour la diversification des sources d’approvisionnement, ainsi que la constitution de stocks stratégiques de médicaments essentiels, afin d’assurer la continuité de l’offre et la protection de la santé publique. Selon lui, l’escalade des tensions pourrait perturber l’accès aux matières premières nécessaires à la fabrication des médicaments, entraîner une hausse des coûts de transport et provoquer des retards de livraison. Une situation susceptible d’impacter directement la disponibilité de certains produits sur les marchés, notamment dans les pays fortement dépendants des importations.