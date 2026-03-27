Début d’une campagne nationale pour la surveillance des marchés

Déclenchée il y a 3 semaines, la nouvelle guerre du Golfe provoque des dégâts à travers le monde obligeant les dirigeants à prendre des mesures proactives pour gérer un contexte géopolitique trouble. Ainsi, les locaux du Ministère du Commerce ont abrité jeudi, une cérémonie marquant le lancement d’une campagne nationale pour la surveillance des marchés, sous la supervision du ministre, Mme Zeinebou mint Ahmednah, en présence de nombreux responsables du département et des autorités administratives.

Par cette démarche, le gouvernement entreprend “une vaste campagne de terrain pour surveiller la situation des marchés, notamment le suivi des stocks, le contrôle des prix, le renforcement de la protection des consommateurs et la lutte contre les différentes formes de fraude”.

Restituant le contexte et les enjeux de l’initiative, Mint Ahmednah a expliqué que la campagne s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani “en vue de faire face aux répercussions de la situation internationale actuelle, en renforçant le contrôle des marchés, en protégeant les consommateurs contre la spéculation et toutes les pratiques illégales, éventuelles, que pourrait engendrer un contexte de crise”.

Dans cet esprit, le Ministère du Commerce “a créé un Comité de Surveillance des Marchés (CSM), impliquant tous les secteurs concernés, à la suite d’une réunion interministérielle sous la supervision du premier Ministre, Moctar ould Diay.

Les autorités ont pris toutes les mesures pour assurer la stabilité du marché : stocks suffisants et disponibles de toutes les denrées de première nécessité, qui garantissent l’approvisionnement du marché et la stabilité des prix à moyen terme, parallèlement à la poursuite des opérations d’importation”.

Cette vaste opération débute par Nouakchott, pour ensuite couvrir tout le territoire national.

La nouvelle opération, lancée par le gouvernement mauritanien, répond à un contexte géopolitique marqué par la guerre entre les USA et Israël contre l’Iran.

Un conflit à l’origine de graves perturbations de la navigation dans le détroit d’Ormuz, endroit stratégique dans le cadre de l’organisation du commerce mondial.