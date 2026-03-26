Lexeiba: Report de la cérémonie de transfert du Tabalde Traditionnel (Communiqué)

La Commission d’organisation de la cérémonie de transmission du Tabalde (1786) informe l’ensemble des invités, partenaires et populations que, conformément à la circulaire annonçant la suspension, à compter du 26 mars courant, de toutes les manifestations culturelles et artistiques prévues dans les régions intérieures du pays, la cérémonie initialement programmée le samedi 28 mars 2026 à Lexeiba est reportée à une date ultérieure.

Cette décision s’inscrit dans le strict respect des mesures édictées par les autorités compétentes.

La Commission saisit cette occasion pour exprimer ses sincères remerciements à toutes celles et tous ceux qui se sont investis dans l’organisation de cet événement, ainsi qu’à l’ensemble des invités qui ont bien voulu répondre à son appel.

Une nouvelle date sera communiquée en temps opportun.

Fait à Lexeiba, le 26 mars 2026

Pour la Commission d’Organisation

Mohamed Abdallahi Mamoudou Kane