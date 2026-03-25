Ghazouani au sommet de l’OTAN, une présence aux enjeux multiples

Le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a quitté Nouakchott mardi à destination de Bruxelles, accompagné d’une forte délégation, pour prendre part au sommet de l’OTAN.

La Mauritanie entretient de solides relations de partenariat avec l’Alliance Atlantique et joue un rôle clé dans le domaine de la lutte contre le terrorisme au Sahel, dans un contexte de dégradation de la sécurité, alors que les pays situés au centre la région (Mali, Burkina Faso et Niger) en proie à une insécurité exponentielle, se tournent vers le parapluie russe.

Ainsi, le président de la République pourrait discuter des meilleures voies et moyens, pour la consolidation et le renforcement de ce partenariat, dans le domaine de la formation et de l’assistance technique, avec une organisation qui vise à promouvoir la stabilité dans la région Euro-Atlantique.