Binter lance sa classe Premium (Communiqué)

Binter lance sa classe Premium sur les liaisons avec Dakar et Nouakchott après son introduction sur la connexion avec Madrid.Elle comprend des sièges situés aux premières rangées de l’avion, avec le siège adjacent libre, ainsi qu’un service à bord premium, entre autres avantages.

Ce service sera disponible sur les vols à partir du 6 avril.

Suite au succès rencontré depuis son lancement en septembre sur les liaisons avec Madrid, Binter étendra son service de classe Premium aux connexions avec Dakar et Nouakchott, renforçant ainsi son engagement à offrir une expérience de voyage plus confortable, exclusive et adaptée aux besoins des passagers.

Les expériences passées de cette classe Premium sur d’autres liaisons montrent que les clients ont particulièrement apprécié le confort accru, l’espace supplémentaire et les services différenciés à bord.

La compagnie a désormais décidé d’étendre ce service à ses connexions avec Dakar et Nouakchott à partir du 6 avril, permettant aux voyageurs de profiter d’une expérience améliorée incluant plus d’espace, une attention personnalisée et des prestations supplémentaires conçues pour rendre le voyage plus agréable.

Une classe avec davantage d’avantages

Parmi les principaux avantages de la classe Premium figurent l’accès à des sièges situés aux premières rangées de l’avion, avec le siège adjacent libre, ainsi qu’un service à bord supérieur qui comprend, en plus d’un en-cas gourmet, une boisson de bienvenue, un service de bar tout au long du vol et un dessert servi avec le café.

Les passagers bénéficiant de ce tarif ont également accès aux salons VIP et au service voie rapide (fast track), à la priorité lors de l’enregistrement et de l’embarquement, ainsi qu’à deux bagages en soute de 23 kilos chacun, en plus du bagage cabine. Cette formule inclut également une flexibilité maximale pour les modifications de billets et les remboursements, sans frais ni pénalités, ainsi qu’un numéro de service client dédié.

L’ensemble de ces avantages vient s’ajouter aux caractéristiques distinctives du « mode canarien » que Binter propose sur toutes ses offres tarifaires : le confort de ses avions Embraer E195-E2 — le monocouloir le plus silencieux, propre et efficace de sa catégorie, avec une configuration offrant plus d’espace entre les rangées et sans siège central — ainsi qu’un service à bord de haute qualité, incluant notamment un en-cas gourmet offert et le bagage cabine toujours transporté en cabine, entre autres avantages.

Les billets en classe Premium pour ces liaisons sont d’ores et déjà disponibles via les différents canaux de vente de la compagnie.

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bintercanarias.com