Une mission suisse de chirurgie de glaucome à l’hôpital Bouamatou

Le samedi 21 mars, le centre de glaucome de l’hôpital ophtalmologie de la fondation Bouamatou était bondé de monde. Très tôt le matin, des patients sont venus de tous les quartiers de la capitale pour se faire consulter ou opérer par une mission de chirurgie de glaucome venue de la Suisse. Arrivée le 18 mars à Nouakchott, la veille de la fête de fin de Ramadan, les spécialistes de la mission se sont mis au travail, avec leurs collègues de la fondation, pour cinq jours. Les deux grandes salles d’attente du centre étaient pleines de monde et les employés orientaient les patients vers bureaux de : consultation, de réfraction, d’échographie, de laser, d’OCT, de champ visuel et le bloc opératoire pour des patients nécessitant des interventions chirurgicales. Ils y étaient aidés par le Pr. Hamahoullah, directeur de l’hôpital ophtalmologique de la Fondation et accessoirement du gestionnaire Dahane.

Le séjour de cette mission entre dans le cadre de l’ouverture du nouveau centre de glaucome de la fondation. En effet, face à la recrudescence des cas de glaucome, la fondation a construit cette infrastructure, située dans la partie sud-est de la fondation. Il dispose d’équipements modernes de dernière génération pour dépister et prendre en charge gratuitement, le glaucome, une maladie silencieuse et dangereuse pouvant conduire à la cécité. Ce centre vient redonner un grand espoir aux patients du glaucome. La fondation ambitionne d’en faire un centre de référen