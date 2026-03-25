En Mauritanie, l’Aïd al-Fitr arrive cette année, comme souvent, chargé de deux sentiments mêlés : la joie d’avoir accompli le jeûne et celle de s’accrocher à l’espoir malgré la difficulté des conditions de vie. Entre la hausse des prix, la rareté des opportunités d’emploi et l’augmentation des charges quotidiennes, de nombreuses familles se retrouvent face à un véritable défi : comment célébrer l’Aïd sans se charger de ce qu’elles ne peuvent pas supporter ?

L’Islam appelle pourtant à la facilité et à l’absence de contrainte : « Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité » et « Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas la difficulté pour vous ».

Pour certains, l’Aïd est devenu une source d’angoisse plutôt qu’un moment de sérénité. Les vêtements neufs, la préparation des repas et l’accueil des invités exercent une pression sur des budgets déjà limités. Dans ce contexte, certains en viennent à s’endetter ou à sacrifier des besoins essentiels pour préserver une certaine « image de l’Aïd » imposée par la société.

Or, le Prophète ﷺ a rappelé que « la religion est facilité », ce qui montre que l’exagération et le fardeau inutile vont à l’encontre de l’esprit même de l’Islam.

La réalité nous invite donc à revoir notre perception. L’Aïd ne se mesure pas à l’ampleur des dépenses, mais à la sincérité des sentiments. Dans une société comme celle de la Mauritanie, historiquement fondée sur la solidarité et la compassion, la simplicité peut être une force, non une faiblesse.

Le Coran dit : « Ceux qui, lorsqu’ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares », et le Prophète ﷺ a dit : « Mangez, buvez et faites l’aumône sans excès ni orgueil ».

Parmi les plus nobles sens de l’Aïd dans de telles conditions figure l’attention portée au voisin démuni, qui cache parfois sa difficulté derrière un silence lourd. Il n’est pas convenable que la joie remplisse une maison tandis que celle d’à côté manque du minimum.

Le Coran recommande : « …et le voisin proche et le voisin lointain », et le Prophète ﷺ a dit : « Gabriel n’a cessé de me recommander le voisin au point que j’ai cru qu’il lui donnerait droit à l’héritage ».

Ne pas transformer la joie en fardeau

L’Aïd ne saurait être complet sans une pensée particulière pour les orphelins parmi les musulmans pauvres, qui vivent souvent cette fête avec un manque affectif avant même le manque matériel.

Le Coran dit : « Quant à l’orphelin, ne le brusque pas » et « S’occuper d’eux est une bonne action ». Le Prophète ﷺ a également dit : « Moi et celui qui prend en charge un orphelin serons ainsi au Paradis », rapprochant ses deux doigts pour illustrer cette proximité.

Faire preuve de réalisme dans la célébration de l’Aïd n’est plus un choix secondaire mais une nécessité sociale. Il n’y a aucune honte à vivre selon ses moyens ou à privilégier la simplicité dans l’accueil. Le véritable problème est de se charger au-delà de ses capacités, transformant la joie en fardeau.

Le Coran met en garde : « Ne gaspille pas de façon excessive… les gaspilleurs sont les frères des démons ».

Il appartient aussi à la société, dans toutes ses composantes, d’alléger cette pression en promouvant la modération et en encourageant les initiatives solidaires.

« Entraidez-vous dans la bonté et la piété », dit le Coran, tandis que le Prophète ﷺ compare les croyants à « un seul corps » dans leur solidarité et leur compassion.

Au final, l’Aïd al-Fitr en Mauritanie demeure une véritable leçon de patience et d’espérance. Malgré la dureté des conditions, les gens savent encore créer de la joie à partir de peu.

Le Prophète ﷺ a dit : « Celui qui soulage un croyant d’une détresse, Allah le soulagera d’une détresse le Jour de la Résurrection ».

Ainsi, le véritable Aïd est celui que l’on vit selon ses moyens, en apportant de la joie autour de soi et en incarnant les valeurs de miséricorde et de modération que prône l’islam.