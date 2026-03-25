Les ministres IA qu’il nous faut

En Albanie, une ministre sans salaire ni voiture de fonction, entièrement virtuelle, a été générée par l’Intelligence Artificielle (IA). Ce nouveau membre du gouvernement a proposé son programme sur écran devant des députés circonspects. « Chers députés de l’opposition, je vous demande de me considérer par rapport à ma fonction et non mon origine, de ne pas me juger sur ce que je suis, mais ce que je fais », a-t-elle dit. Diella, c’est son nom, était, depuis Janvier dernier, une assistante virtuelle sur le site des services publics albanais. Vêtue d’un costume folklorique, elle a eu plus d’un million d’interactions avec les usagers. Sa promotion-éclair au sein du gouvernement, elle la doit au Premier ministre albanais, pas peu fier de ce coup d’éclat. Il charge la nouvelle ministre des marchés publics et promet de combattre la corruption qui mine le pays grâce à cette IA impartiale. À l’instar des robots tueurs ?

« Grâce à Diella, nous allons faire de l’Albanie un pays où les appels d’offres publics sont 100% incorruptibles », a-t-il déclaré devant le Parlement. La nouvelle ministre est à l’abri de certains scandales. Elle ne prend jamais de vacances et refuse systématiquement les pots-de-vin. Ould Djay devrait-il s’inspirer du modèle albanais et implorer l’IA de nous générer des ministres au-dessus de tout soupçon ? Quand on connait l’attrait qu’exercent les ministères « juteux », les milliards attribués aux marchés publics et les coups tordus dont on voit les manifestations tous les jours, seule une Diella en voile, détribalisée et « dérégionalisée », nous permettrait de sortir de l’auberge. Si on la laisse travailler. Ce qui ne sera pas une mince affaire.

Ahmed ould Cheikh