Accord conclu autour des droits de douane sur les téléphones importés

Un accord a été conclu entre l’Union des marchés de téléphones de Mauritanie et les services des douanes, mettant fin à plusieurs semaines de tensions autour des droits de douane sur les téléphones importés, initialement fixés à 30 %. L’Union a indiqué que cet accord permet de préserver les « droits » des commerçants et d’éviter les dérives vers la fraude fiscale, grâce à des procédures de paiement désormais simplifiées. Elle a également précisé que la responsabilité du dédouanement incombe dorénavant aux commerçants, dans un cadre clarifié.

Cet accord intervient après plusieurs semaines de protestations des commerçants contre ces taxes, devenues un véritable sujet d’opinion publique en Mauritanie. Le débat a largement dominé les réseaux sociaux, notamment Facebook, où de nombreux militants ont estimé que ces mesures affectaient directement les conditions de vie de centaines de jeunes mauritaniens actifs dans le commerce de téléphones. Par ailleurs, plusieurs partis politiques, de la majorité comme de l’opposition, ont exercé des pressions sur le gouvernement pour qu’il revoie ces droits de douane, les qualifiant d’« injustes » et mettant en garde contre leurs potentielles répercussions sociales.

Dans la foulée, le directeur général du Budget, Ahmed ould Abbe, a affirmé que ces droits de douane n’impactent pas la marge bénéficiaire des commerçants, soutenant qu’ils sont en réalité supportés par les consommateurs. S’exprimant sur la chaîne publique Al-Mauritania, il a rappelé que ces taxes existent depuis 2000, tout en soulignant une baisse prévue dans le budget 2026, avec un taux ramené à 30,5 % pour les smartphones et à 12 % pour les téléphones classiques. Selon lui, ces recettes fiscales demeurent essentielles pour financer les projets de développement et les services publics.