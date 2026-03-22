Lexeiba: Cérémonie de transfert du Tabalde Traditionnel

Le village de Lexeiba abritera, le 28 mars prochain, la cérémonie de transfert du Tabalde ( tam tam) une distinction honorifique traditionnelle et culturelle.

La charge reviendra désormais au patriarche Abdoul Wahab Yero Baba Kane, ancien député à l’assemblée Nationale qui va succéder à Alhousseinou Baba Yero Kane, rappelé à Dieu le 2 mai 2024, à Nouakchott

Cette distinction perpétue une tradition datant de 1786, période de l’Almamiyat du Fouta Toro. Dans cet espace, le Tabalde jouait une fonction sociale, politique et symbolique dans les différents villages du Fouta: rassemblements, décès, battues…

La cérémonie verra la participation des guides religieux, des chefs coutumiers, des autorités administratives, des acteurs culturels et politiques du pays. Nous y reviendrons.