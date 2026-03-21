Consul général Baba Ould Sid’Ahmed : Une décoration bien méritée

La communauté mauritanienne résidente à Las Palmas a été constamment et chaleureusement accueillie dans cette métropole par son excellence Baba Ould Sid’Ahmed, depuis son arrivée aux îles Canaries en sa qualité de consul général.

Le diplomate qu’il est a, en effet, transformé le consulat général en un véritable centre diplomatique au service des citoyens, œuvrant à leur apporter soutien et assistance, à répondre à leurs sollicitations et à partager leurs inquiétudes, tout en recherchant les solutions appropriées à leurs préoccupations et soucis.

Il s'est également efforcé de mobiliser les autorités locales et de les sensibiliser sur l'importance des services offerts aux citoyens mauritaniens, en insistant sur la nécessité de garantir leur accessibilité aisée à ces prestations, témoignant ainsi d'un sens aigu de responsabilité et d'un engagement sans pareil envers la communauté.

Baba Ould Sid’Ahmed a su faire du consulat général un instrument efficace tant sur le plan administratif que diplomatique, renforçant sa présence et son rôle au service des citoyens et représentant au mieux la nation.

Il est par excellence ce diplomate alliant compétence professionnelle, sagesse diplomatique et haute intégrité. Ce qui fait de cette décoration amplement méritée une véritable incarnation du principe d'honorer et de remercier ceux qui servent leur pays et leurs compatriotes avec sincérité et dévouement.

Nous lui adressons à cette occasion, nos plus sincères félicitations pour cet honneur amplement mérité et lui souhaitons succès et prospérité dans sa carrière, ainsi que de nouvelles contributions au service de son pays et de ses citoyens.

Mohamed Ould Kerbaly

Résident à Las Palmas