* Le ministère de la Santé, avec l’appui de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), a procédé à la validation politique de la Première Stratégie Nationale de Santé Oculaire 2026–2029, marquant une avancée majeure pour la prévention de la cécité évitable et le renforcement de l’offre de services de soins oculaires en Mauritanie. Cette stratégie est l’aboutissement d’un processus participatif et inclusif ayant mobilisé l’ensemble des parties prenantes du secteur, notamment le Programme National de Lutte contre la Cécité (PNLC), la Direction de la Médecine Préventive et de la Lutte contre la Maladie (DMPLM), les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile ainsi que les professionnels de santé.

* La stratégie avait été précédemment validée techniquement à l’issue d’un atelier de cinq jours tenu à Tijuint en décembre 2024.

* L’élaboration de cette stratégie a été rendue possible grâce à l’appui financier et technique de l’OMS aux trois niveaux (pays, régional et mondial), dans le cadre de l’initiative mondiale SPECS 2030, visant à accélérer l’accès universel à des soins oculaires intégrés, continus et centrés sur la personne.

* La Stratégie Nationale de Santé Oculaire 2026–2029 contribuera à la réalisation des objectifs de couverture sanitaire universelle et au renforcement du système de santé, en mettant l’accent sur la prévention, le dépistage précoce, la correction des vices de réfraction, la prise en charge intégrée et le développement des ressources humaines spécialisées.