Mamadou Guisset acteur politique de M’Bagne : « Les missions du parti ont prouvé combien les militants adhèrent à INSAF »

Les missions d’explication des résultats du dernier congrès du parti INSAF ont mobilisé les militants et sympathisants aussi bien à Nouakchott qu’à l’intérieur du pays.

« L’accueil réservé à ces délégations traduit un fort attachement à la dynamique de redynamisation engagée par notre parti », si l’on en croit Mamadou Guisset, directeur des infrastructures à la zone franche de Nouadhibou et acteur politique du département de M’Bagne. Selon lui, les rencontres organisées dans plusieurs villes ont donné lieu à des échanges riches et constructifs entre les missionnaires du parti et les militants de base.

« Les débats auxquels nous avons assisté à Aleg ont montré que les militants suivent avec beaucoup d’intérêt le processus de renouvellement des instances de base. Ils souhaitent voir le parti se rapprocher davantage de ses structures locales et renforcer sa présence sur le terrain », a-t-il indiqué dans un entretien express avec le reporter du Calame.

Pour M. Guisset, ces discussions ont également permis aux militants de poser « un diagnostic franc et lucide » sur le fonctionnement des structures locales du parti. Tout en saluant les décisions issues du congrès – notamment l’élection de Mohamed Bilal à la présidence du parti, la mise en place d’un comité permanent et le renouvellement du Conseil national – les participants ont formulé plusieurs propositions visant à dynamiser les instances locales.

Poursuivant son propos, il ajoute que « cette nouvelle étape dans l’organisation du parti pourrait contribuer à renforcer les liens entre les citoyens et les institutions, dans l’esprit de la politique de proximité prônée par le président de la République Son Excellence Mohamed Cheikh Ghazwani, récemment réaffirmée lors de sa visite dans la région du Gorgol. »

Évoquant la représentation du département de M’Bagne au sein des instances nationales du parti, Mamadou Guisset souhaite plus d'implication pour des cadres du département dans les sphères décisionnelles du parti. Ce qui constituera une évolution qu’il considère comme « attendue depuis plusieurs années » et susceptible d’insuffler une nouvelle dynamique à la vie politique locale.

Initiatives citoyennes

Abordant la question du programme d’urgence lancé par le président de la République et mis en œuvre par le premier ministre Mokhtar Diay, le responsable politique a salué la part accordée au département de M’Bagne, tout en reconnaissant que les besoins restent importants.

« Les élus et les cadres du département ont un rôle déterminant à jouer dans le développement local. Ils doivent porter le plaidoyer auprès des autorités, orienter efficacement les investissements publics et soutenir les initiatives économiques au profit des jeunes, des femmes et des couches vulnérables », a-t-il souligné.

Dans cette perspective, M. Guisset indique avoir contribué, à son niveau, au financement de certaines initiatives locales dans les domaines de l’accès à l’eau, du désenclavement et du maraîchage etc. Des actions qu’il qualifie de «modestes et symboliques », mais qui peuvent, selon lui, compléter l’action de l’État lorsque d’autres acteurs s’y associent. « J’invite par conséquent tous les cadres à mettre à profit des vacances citoyennes ou d’autres séjours dans leur terroir pour s’y atteler », dit-il.

Par ailleurs, des militants et sympathisants du département établis à Nouakchott et à Nouadhibou travaillent actuellement à l’élaboration d’un livre blanc recensant les principales préoccupations du département de M’Bagne. Ce document devrait être transmis aux responsables du parti ainsi qu’aux départements ministériels concernés.

« Il s’agit d’une démarche de plaidoyer structurée en faveur du développement de notre terroir. Je tiens à saluer les efforts des cadres et militants qui œuvrent, notamment depuis Nouakchott, pour porter la voix du département. Nous espérons que ce travail portera rapidement ses fruits », a conclu Mamadou Guisset.